Un nouvel acceuil de jour pour les victimes de violences conjugales à Nimes

Un accueil de jour inauguré ce vendredi après-midi au CIDFF du Gard à Nîmes. Une salle conçue pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales afin qu'elles puissent se poser et prendre les meilleures décisions avant de quitter le foyer conjugal.

Un nouvel accueil de jour a ouvert ses portes rue de Verdun à Nîmes au CIFF ( (Centre d'information sur les droits des Femmes et des Familles). Une salle conçue pour accueillir les victimes de violences conjugales mais aussi leurs enfants afin qu'elles puissent rencontrer des psychologues et des avocats et prendre les meilleurs décisions avant de quitter leurs foyers.

Un espace pour les enfants © Radio France - Fabien FOUREL

Ici on est pas dans un bureau froid, on est dans une salle qui dégage de la douceur et les femmes peuvent se confier plus facilement".

Ecoutez la présidente du CIDFF Copier

L'an dernier 4 victimes de violences conjugales sont mortes dans le Gard sous les coups de leur conjoint.