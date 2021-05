Un nouvel écrin pour l'Office de Tourisme d'Orléans Val de Loire

Après un an et demi de travaux, le nouvel Office de Tourisme d'Orléans Val de Loire vient d'intégrer ses nouveaux locaux, place du Martroi. Un espace de 468 m2 dans les anciens bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret.

Plus grand, plus moderne, plus central : le nouvel office de Tourisme Orléans Val de Loire a de quoi séduire. Il a ouvert ses portes mercredi après un an et demi et 3,5 millions d'euros de travaux. Ce projet de déménagement avait été acté en 2019 par la Métropole avec pour idée de : " mettre le tourisme au cœur de la cité et de renforcer l'attractivité du territoire". ."

Une touche de modernité dans un bâtiment d'époque

Côté aménagement, le choix a été fait de conserver l'esprit du bâtiment datant du 18ème siècle. " On a conservé l'escalier central mais en le reprenant de A à Z" explique Nicolas Husson, l'architecte. " Le sol d'entrée a été refait avec de la pierre de Bourgogne, on a mis des boiseries aux murs mais de façon très moderne et le tout avec des murs blancs pour donner de la clarté". Le résultat est plutôt séduisant et surtout l'office n'a plus rien à voir avec les anciens locaux de la Place de l'Etape.

L'escalier conservé dans le hall d'accueil © Radio France - Patricia Pourrez

L'accueil de l'Office de Tourisme © Radio France - Patricia Pourrez

Le rôle d'un office de tourisme, c'est attirer les touristes et une fois qu'ils sont là, il ne faut pas les décevoir

Au rez de chaussée du bâtiment, on trouve donc des guichets d'accueil, des bornes numériques, des prospectus et une boutique de souvenirs de 40 m2 avec des produits locaux et exclusifs. " Un office, c'est une vitrine, la première image que les touristes ont en arrivant alors il faut être séduisant" explique Axel de Beaumont, le directeur général de l'Office Orléans Val de Loire. "Il faut qu'on soit capable de donner des conseils précis et rapides aux touristes mais aussi aux habitants du coin qui cherchent une idée de sortie." On trouvera d'ailleurs sur le site une billetterie avec par exemple des entrées pour le Parc Floral de la Source ou encore les Châteaux de la Loire.

Linéaire de prospectus touristiques © Radio France - Patricia Pourrez

Cartes postales d'Orléans revisitées © Radio France - Patricia Pourrez

Pour la Métropole d'Orléans, ce nouvel office doit aussi être " le symbole d'un nouvel élan pour le tourisme" insiste Marie-Phillipe Lubet, la vice présidente de la Métropole chargée du tourisme. Selon l'élue, "la Métropole d'Orléans est sur une bonne dynamique mais on doit encore aller plus loin, associer aussi d'autres communes comme Olivet, Saint Pryvé-Saint Mesmin ou encore Combleux. On a encore une marge de progression." La Métropole veut aussi travailler sur le secteur du cyclotourisme et de la Loire à Vélo. De nombreux touristes parcourent la Loire à Vélo chaque été mais souvent, ils ne font pas étape à Orléans ou alors juste une demi-journée.

La Métropole espère aussi profiter de la reprise touristique après la crise sanitaire. Comme en 2020, une majorité de français devraient choisir de rester en France cet été. D'ici là, l'Office de Tourisme prévoit de refaire son site internet, un élément indispensable quand on sait qu'aujourd'hui, près de 80% des réservations se font en ligne. En 2020, 45.750 touristes sont passés par l'Office de Tourisme d'Orléans contre 13.000 en 2029. 700 City Pass ont été vendus l'an passé contre 350 en 2019.