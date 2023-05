Un nouvel emplacement pour le monument aux morts de Kanfen

La cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 aura une dimension très particulière, ce lundi 8 mai, à Kanfen. Elle sera l'occasion d'inaugurer le monument aux morts de la commune du nord mosellan, que la mairie a décidé de déplacer.

Au bord de la route

Erigé en 1934 et inauguré à l'époque en présence de Robert Schuman, le monument était situé au bord de la route départementale. "Mais à cette époque, la circulation n'était pas celle que nous avons aujourd'hui" explique le maire Denis Baur. Kanfen est un village emprunté chaque jour par des milliers de travailleurs frontaliers, "cela devenait dangereux pour les participants aux cérémonies." Le monument a été démonté et installé dans un parc nouvellement aménagé près de la salle socio-culturelle.

Sept noms, sept histoires

La commune a également voulu saisir cette occasion pour effectuer un travail mémoriel sur les sept soldats de la commune dont les noms figurent sur la stèle : cinq tombés au combat sous l'uniforme allemand pendant la Grande Guerre (la Moselle était alors annexée), et deux "Malgré-nous" incorporés de force dans l'armée du IIIe Reich pendant la Seconde Guerre Mondiale. "Nous y avons associé les écoles et la commission jeunesse. Il y aura une scénographie, avec des panneaux biographiques pour chacun de ces soldats." Naissance, âge, profession, régiment d'affectation, lieu du décès… "Il n'y en a pas un qui avait plus de 20 ans" indique Denis Baur, dont l'un des oncles figure sur le monument communal.