Un nouvel entrepôt départemental pour les restos du cœur vauclusiens

Pour être plus efficaces et mieux servir les 12 000 bénéficiaires vauclusiens les restos du cœur bénéficient depuis trois semaines d'un nouvel équipement : un entrepôt de 2200 m² situé dans la zone de Fontcouverte à Avignon.

Avignon, France

Jusqu'à ce mois de novembre 2019 l'entrepôt principal - historique - des restos du cœur de Vaucluse était situé à Petit Palais. Mais il était de plus en plus difficile d'être efficace dans ces 800 m². D'autant que la précarité augmente d'année en année et avec elle le nombre de bénéficiaires.

Un mécène a investi 126 000 €.

Grace au mécénat de Lidl l'association a pu trouver les fonds nécessaires à l'aménagement d'un nouvel entrepôt trois fois plus grand à côté du lac de Saint Chamand. Et pour le faire fonctionner cet entrepôt il faut aussi des bras, des bénévoles. Certains sont même-là grâce au système du mécénat de compétence.

1 600 000 repas distribués l'hiver dernier.

Mais entre ce nouvel outil qu’il faut apprendre à faire tourner au mieux de ses capacités et le manque chronique de bénévoles, le travail ne manque pas dans cet entrepôt qui accueille aussi les bureaux de l'association.

Les restos du cœur de Vaucluse s'apprêtent à lancer la campagne d'hiver 2019 2020.