Un nouvel espace pour mettre en valeur le patrimoine local sur l'aire d'autoroute de Port-Lauragais

Un nouvel espace vient d'être inauguré sur l'aire d'autoroute de Port-Lauragais, bordée à la fois par l'A61 et le Canal du Midi. Le patrimoine y local est mis en valeur, avec 4 incontournables : le vent d'autan, le pastel, le Canal du Midi, et le cassoulet !

C'est une aire d'autoroute stratégique, qui accueille de nombreux visiteurs. Près de 40 000 véhicules y passent chaque jour. L'aire de Port-Lauragais accueille un nouvel espace Découverte, qui vise à mettre en valeur le patrimoine local. Après l'installation d'une nouvelle boutique de produits locaux le 11 avril, ce nouvel espace ludique vise lui aussi à promouvoir le département de la Haute-Garonne. Le Département d'ailleurs a investi 1,9 million d'euros pour réhabiliter ces lieux sur l'aire d'autoroute.

Le pastel est visible sous différentes formes © Radio France - Manon Klein

Une aire qui draine de nombreux voyageurs

L'aire de Port-Lauragais n'est bien sûr pas choisie au hasard. Plusieurs types de visiteurs s'y croisent : les automobilistes qui empruntent l'autoroute A61 (particulièrement nombreux en cette période estivale), les cyclistes qui longent le Canal de Midi, ou encore les plaisanciers qui y naviguent en bateau. Des espaces touristiques, pour promouvoir la Haute-Garonne, existaient déjà à cet endroit, mais ils ont été totalement refaits. C'est le Département qui finance : "C'est un investissement majeur, parce que c'est la porte d'entrée de la Haute-Garonne" justifie son président Georges Méric. Les deux espaces précédents sur l'aire attiraient déjà près de 400.000 visites par an ; l'objectif est évidemment d'augmenter ce nombre.

Une maquette du Canal de Midi © Radio France - Manon Klein

Quatre marqueurs régionaux à l'honneur

Quatre éléments régionaux sont mis à l'honneur dans le nouvel espace Découverte, accessible sur l'aire d'autoroute. Le pastel, exposé sous toutes ses formes sous une cloche. Le Canal du Midi, visible en maquette avec des écluses interactives (on peut tourner des manivelles) pour en comprendre le fonctionnement. Le patrimoine culinaire, et en particulier le cassoulet, que l'on peut cuisiner virtuellement via un écran interactif. Et puis les vents, nombreux dans la région du Lauragais, et plus en particulier le vent d'autan.

Vous pouvez composer (virtuellement) votre propre cassoulet, en suivant bien sur la recette ! © Radio France - Manon Klein

De nouveaux panneaux vont être installés sur l'aire d'autoroute pour aiguiller plus clairement les automobilistes vers ce nouvel espace Découverte.