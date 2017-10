Un nouvel espoir pour Robin, adolescent puydômois atteint de leucémie

C'est un soulagement pour Robin et ses parents, l'adolescent de 16 ans va pouvoir partir aux Etats-Unis pour se faire soigner. Le combat continue grâce notamment à la belle mobilisation de la population.

Il y a un mois, les parents de Robin ont eu cette nouvelle fracassante. Après un deuxième échec d'une greffe de la moelle osseuse, leur fils est condamné, il faut qu'il parte se faire soigner aux Etats-Unis. "C'est une course contre la montre" confie Isabelle, la mère de Robin qui a passé jour et nuit à monter des dossiers pour son fils.

La Sécurité sociale prend en charge une partie des soins

400.000 euros. C'est le prix astronomique du nouveau traitement pour Robin à Seattle, aux Etats-Unis. "400.000 euros, on a déjà du mal à imaginer la somme, on compte les zéros... Alors on s'est dit comment on peut trouver ça?" explique Laurent Kieffer, le père de Robin. Les parents de l'adolescent ont alors actionné plusieurs leviers, notamment avec un dossier envoyé à la Sécurité sociale. Ils viennent d'apprendre que l'organisme va prendre en charge une partie des soins médicaux. "C'est la première fois que cela arrive en France pour un patient comme Robin!" indique Laurent Kieffer.

Laurent et Isabelle, les parents de Robin, soulagés que leur fils parte se faire soigner aux USA © Radio France - Lauriane Havard

C'est nous donner le souffle dont on avait besoin - Isabelle, la mère de Robin

Quand ils ont créé leur association Pour le prix d'une vie, il y a tout juste un mois, Isabelle et Laurent Kieffer n'auraient jamais imaginé que cela provoquerait un tel élan de générosité. "On reçoit tout le temps des messages de soutien sur notre page Facebook et notre boîte de mouchoirs n'est jamais bien loin, les larmes coulent, on ne peut pas s'en empêcher" raconte Laurent. Les parents de Robin ont également lancé une cagnotte pour couvrir les frais médicaux de leur fils. Ils ont actuellement récolté plus de 120.000 euros. "C'est nous donner le souffle dont on avait besoin" confie avec émotion Isabelle.

La générosité dépasse même les frontières. Certaines personnes font des dons en dehors de la France. "On a même reçu un don colossal" raconte Laurent, le père de Robin. Une célébrité américaine du monde du cinéma a fait un don de 150.000 dollars. "Quand vous voyez ça, vous vous dites c'est Noël avant l'heure!"

Même si Robin est aujourd'hui quasiment sûr de pouvoir partir aux Etats-Unis, la cagnotte reste en ligne.

Aider les autres enfants atteints de leucémie

Les parents de Robin ont désormais espoir que ce nouveau traitement soit une réussite. "Sur 42 patients qui l'ont reçu, 39 ont réagi positivement" indique Isabelle Kieffer. Rien n'est encore gagné mais ils y croient dur comme fer. Leur souhait est que ce type de traitement soit désormais disponible en France. Leur association Pour le prix d'une vie s'associe avec une autre association, Le petit Matéo, pour qu'à leur tour, ils puissent, ensemble, soutenir et aider les familles.