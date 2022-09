Un nouvel évêque pour le diocèse de Grenoble-Vienne

Il a pris son temps, le Pape François ! Il a attendu 9 mois avant de désigner un successeur à Monseigneur Guy de Kérimel, à la tête du Diocèse Grenoble-Vienne.

Ce dernier était parti en décembre dernier pour Toulouse. L'intérim a donc été assuré par le Père Lagadec. Le nouvel évêque de Grenoble, Monseigneur Jean-Marc Eychenne, 66 ans, en novembre prochain, est attendu le 22 octobre par les catholiques isérois, date à laquelle une messe d'installation sera célébrée en la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble.

De Pamiers à Grenoble

Monseigneur Eychenne était, depuis 2015, évêque de Pamiers, sa ville natale, en Ariège. Il a fait des études de philosophie à la Sorbonne et a été formé à la Communauté Saint-Martin de Gênes en Italie, une association rassemblant des prêtres et des diacres séculiers vivant leur apostolat en petites communautés au service des diocèses. Fondée en 1976, "elle est considérée comme très conservatrice et comme proposant un projet de restauration identitaire, elle se veut fidèle à l'Église catholique." peut-on lire sur Wikipédia.

Monseigneur Eychenne est membre du Conseil pour les relations inter-religieuses et les nouveaux courants religieux depuis 2022.