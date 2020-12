Un nouvel évêque pour le Jura: Mgr Jean-Luc Garin

Le pape François a nommé ce jeudi Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude dans le Jura. Ce nordiste de 51 ans succède à Monseigneur Vincent Jordy , nommé début novembre archevêque de Tours.

Après des études à la Sorbonne et à l'Institut Pratique des Hautes Etudes notamment, le nouvel évêque du Jura a été ordonné prêtre en 1997, et a effectué toute sa carrière dans la région lilloise. Jean-Luc Garin a notamment été aumônier des étudiants, curé dans plusieurs paroisses, et supérieur du séminaire de Lille. Il est titulaire entre autres d'un DEA en histoire des religions et anthropologie religieuse, et d'une maîtrise en philosophie.

En raison des contraintes sanitaires, le diocèse de St Claude n'a pas encore communiqué sur la date de l’ordination épiscopale et l’installation du nouvel évêque.