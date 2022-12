Un nouvel hiver sans chauffage pour une famille de Lamalou-les-Bains

Un locataire de Lamalou-les-Bains ne peut pas allumer ses radiateurs électriques à cause de l'odeur irritante et pestilentielle dégagée par les équipements

Une famille de Lamalou-les-Bains s’apprête dit-elle à passer un nouvel hiver sans chauffage dans son appartement de 100 mètres carrés. Les radiateurs électriques resteront encore éteints ces prochains mois, non pas à cause des prix du kilowattheure et de l'inflation, mais tout simplement car ils sont défectueux, comme France Bleu a pu le constater.

À peine allumé, l’équipement dégage une odeur pestilentielle, irritante, et, insupportable. "Nous préférons avoir froid que de nous intoxiquer", précise Mustapha. À l’intérieur de ce F4 situé au rez-de-chaussée du 27 avenue Charcot, il fait à peine 18 degrés. Une grande majorité des volets sont baissés. "Nous n’avons pas d’autres solution, précise le locataire. Le froid pénètre à l’intérieur. Ce n’est pas supportable".

Pour se préserver du froid, les volets sont fermés dans pratiquement toutes les pièces

Cet immeuble de quatre étages et de 25 logements sociaux appartient à Jean-Paul Goudou, gérant de la SCI Lamalette et ancien maire pendant 18 ans de Saint-Privat, commune de l’arrière-pays lodévois au pied des contreforts du Larzac.

Mustapha s’est installé dans l'un de ses logements il y a deux ans avec sa femme et leurs trois enfants de 11, 15 et 18 ans. "Ma fille qui poursuit ses études à Montpellier ne veut plus revenir dans l’appartement", confie-t-il.

Le propriétaire des lieux, connu de la justice (il a été condamné en 2016 à un an de prison dont six mois ferme pour "escroquerie" et “faux et usage de faux”) a racheté ce bâtiment il y a un peu plus d'une décennie. Cette ancienne clinique située proche de l’ancien casino, a été transformée en logements sociaux précise la mairie.

Un appartement indécent ?

L’été 2021, la Caisse d’allocation familiale de l'Hérault suspend les prestations APL auxquelles le locataire peut prétendre. "L’appartement proposé ne respecte pas les critères de décence", précise la CAF dans un courrier que France Bleu s'est procuré, en raison de présence d'humidité constatée dans plusieurs pièces. Le diagnostic réalisé met aussi en avant des infiltrations d'eau et une VMC sous-dimensionnée.

De nombreuses traces d'humidité visibles un peu partout dans l'appartement d'une famille à Lamalou-les-Bains © Radio France - Stéfane

Le propriétaire qui a réussi dans les affaires immobilières avait 18 mois pour réaliser des travaux. Ce qui a été fait, assure l'ancien élu, par une autre de ses sociétés (SARL EGB), mais à minima, déplore le locataire. "Regardez ces traces de champignons sur les murs. Il y en a partout. Ma femme, a beau les enlever, ils réapparaissent rapidement. Elle ne supporte plus l'endroit. Cette situation devient conflictuelle entre nous."

Récemment, le Pays du Haut Languedoc et vignobles a été sollicité pour une nouvelle expertise du logement. Un proche du dossier évoque un logement énergivore, mais sans pourvoir en dire plus pour des raisons de la confidentialité. Une médiation serait en cours pour trouver une issue positive.

Si les logements énergivores ne sont pas définis comme indécents, ils pourraient très vite le devenir. Ils sont en effet dans le collimateur de la loi Climat et Résilience. Les propriétaires d’habitations classées F et G ne peuvent plus en augmenter les loyers depuis le 24 août dernier. D’ici six ans, ils ne pourront plus les louer.

Les cloisons "grouillent" de souris

À la sortie du couloir, un trou d’un mètre carré au plafond laisse apparaitre la laine de verre à peine sèche après un dégât des eaux survenu trois semaines plus tôt et consécutif à une eau stagnante sur la terrasse de l’étage supérieur.

Un dégât des eaux encore visible dans cet appartement de Lamalou-les-Bains

Des "méthodes peu orthodoxes"- le locataire

Sans travail et en reconversion professionnelle, Mustapha, qui a déposé un dossier un surendettement, se retrouve aujourd’hui dans l’impossibilité de payer l’intégralité de son loyer.

Le propriétaire dément toutes les accusations portées à son encontre par son locataire qu'il juge mauvais payeur, atteste que l’appartement était en parfait état à sa prise de fonction comme l'atteste l'état des lieux procuré. Il assure ne pas être au courant de ses problèmes de chauffage. "Si c’est le cas j’enverrai un technicien dès lundi".

"Les moisissures je n’y suis pour rien, explique-t-il. En 2021, suite à un premier dégât des eaux, il (le locataire, NDLR) a encaissé l’argent de l’assurance sans faire les travaux."

"L'immeuble est en bon état. Il n'y a aucun constat de délabrement. Je n'ai pas connaissance de dégâts dans les caves." - Jean-Paul Goudou

Caves d'un immeuble à Lamalou-les-Bains © Radio France - Stéfane Pocher

"Je lui dois encore 1.200 euros pour les charges. Je fais trainer car il ne fait rien."

Jean-Paul Goudou est aussi accusé par son locataire de menaces et de harcèlement. "En mars 2021, il s’est présenté à mon domicile. Il était 7h. Il est rentré chez nous comme s’il était chez lui, me menaçant devant ma famille si je ne payais pas mon loyer. Il n’est pas venu seul mais accompagné de son fils et d’un employé. Il s’est énervé, m’a poussé et a voulu me frapper, mais il s’est retenu."

Une plainte est alors aussitôt déposée à la brigade de gendarmerie de Bédarieux. Plainte classée sans suite.

"Récemment, il a envoyé un SMS à ma voisine sa son chien aboie en son absence. Il lui a écrit que s‘il n’arrêtait pas, il avait une bonne méthode, comme par exemple envoyer des boulettes. Vous pensez que ce comportement est normal ?"

"Depuis des mois, il ne nous donnee pas plus de quittance de loyer. Je ne peux même plus justifier des paiements de loyers qu’il nous demande de payer en liquide." - Le locataire

Mustafa espère que son appel sera entendu et qu’il pourra trouver un autre logement. "Toutes nos affaires sont prêtes. Nous avons fait les cartons. Nous n’avons plus qu’à partir d’ici."

Son propriétaire dit faire au mieux et compte régler se problèmes de chauffage au plus vite.

Un couple et leur fils de 11 ans dorment dans la même chambre pour se protéger du froid à Lamalou-les-bains © Radio France - Stéfane Pocher

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault précise avoir strictement appliqué la procédure de conservation de l'Aide au Logement prévue par la loi ALUR (+ décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002). Cette procédure vise à protéger le locataire et impose au bailleur de réaliser les travaux préconisés par le diagnostic de non-décence dans les 18 mois. Pendant cette période, la Caf ne verse plus l'aide au logement, mais :

le locataire ne doit verser à son bailleur que la valeur de son différentiel de loyer (le montant de l'AL est déduit du loyer),

la Caf conserve les aides au logement non versées dans l'attente d'un diagnostic positif à l'issue des travaux,

la reverse l'AL au bailleur quand les travaux ont été effectués dans les 18 mois (Lorsque les travaux ne sont pas réalisés dans les 18 mois, les montants d'AL conservés sont définitivement perdus pour le bailleur) et lève la conservation.

Le montant de l’aide au logement conservé, ne peut constituer une dette de loyer pour laquelle une procédure juridique en vue d’une résiliation de bail serait engagée.