Un numéro alternatif pour joindre les pompiers de la Haute-Vienne en cas de difficulté

Depuis environ 15h, les numéros d'urgence sont injoignables dans plus d'une dizaine de département. On ignore l'origine de cette panne. La Haute-Vienne et la Corrèze sont pour l'instant épargnées, mais le Sdis de la Haute-Vienne a mis en place un numéro en cas de difficulté à joindre les secours.

illustration pompiers, Haute-Vienne © Radio France - Mickaël Chailloux Les numéros 18, 15 et 112 sont en panne dans une dizaine de départements depuis une heure environ. Selon nos informations, la Haute-Vienne et la Corrèze ne sont pas touchées par cette panne à ce stade, mais si vous rencontrez la moindre difficulté pour joindre les secours, les pompiers de la Haute-Vienne renvoient vers le 05.55.12.80.69