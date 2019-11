Un numéro pour répondre aux pulsions pédophiles testé en Occitanie

L'expérience est inédite en France. Un numéro destiné aux personnes aux penchants pédophiles est testé dans cinq régions, dont l'Occitanie. Le but est d'éviter tout passage à l'acte et d'assurer un suivi psychiatrique

L'Occitanie fait partie des 5 régions françaises où est testé un numéro de téléphone contre la pédophilie. Il est actif depuis mercredi et s'adresse aux personnes attirées par les enfants et redoutant un acte malheureux.

Le but est en effet de prévenir et d'empêcher le passage à l'acte, car l'expérience montre que les auteurs de ces violences souvent cherchent de l'aide avant de céder à leurs pulsions. Le système existe déjà en Angleterre et en Allemagne. Plus de 10.000 appels traités outre-Rhin depuis sa création en 2005 et un appel sur trois débouche sur une prise en charge.

Quelques bémols tout de même. Chez nous, ce projet ne s'adresse qu'aux adultes, ce qui écarte une partie importante des personnes concernées : 40% des violences sexuelles sur des enfants implique des mineurs en France, selon les statistiques judiciaires. Par ailleurs, le numéro pour l'instant n'est ouvert qu'en semaine et aux heures de bureau (5 jours sur 7, de 9h à 17h). Le dispositif ne dispose en effet d'aucun financement.

Le 0 806 23 10 63 est un numéro de téléphone non surtaxé.