Un numéro vert pour aider les chefs d'entreprises sur les questions du handicap en Sarthe

Une plate-forme téléphonique pour aider les chefs d'entreprises sur les questions du handicap. C'est ce que vient de mettre en place l'association "Sarthe Compétence et Emploi".

Wilfried Grison, directeur de "Sarthe compétence et emploi" est l'invité de France Bleu Maine ce mercredi. L'association, bien connue pour son accompagnement des personnes handicapées vient de lancer une plate-forme téléphonique baptisée "handicap 72" à destination des chefs d'entreprises.

Interview de Wilfried Grison Copier

"La démarche est d'orienter les chefs d'entreprises vers le bon interlocuteur" nous dit Wilfried Grison, directeur de "Sarthe compétence et emploi". "L'employeur fait souvent beaucoup de recherches sur le handicap, sur la question de l'emploi, mais aussi sur l'accessibilité, et nous, avec cette plate-forme téléphonique, on l'oriente vers le bon interlocuteur. Les questions qui reviennent le plus souvent sont surtout les questions d'accessibilité parce que l'on sait que la loi a beaucoup changé, sur l'investissement aussi, comment on peut financer certains travaux".

L'état des lieux de l'emploi des handicapés est quand même assez intéressant puisque chaque année nous progressons" rajoute Wilfried Grison, directeur de "Sarthe compétence et emploi", "mais bien sûr cela reste encore insuffisant, il y a toujours deux fois plus de chômage pour les personnes handicapées que pour les personnes lambda. De plus, l'activité économique de la Sarthe est assez atypique. Elle est très orientée industrie et malheureusement, souvent nos candidats ont des difficultés pour aller sur ces postes là. Ça reste encore difficile, mais on progresse.

Le numéro de la plate-forme "handicap 72" : le 0805.293.850.