Un numéro vert pour toutes les questions liées au handicap en Creuse

Ecole, loisirs, santé, travail : les personnes en situation de handicap peuvent poser toutes leurs questions en appelant un numéro unique, le 0 800 360 360. Au bout du fil, une "communauté 360" les oriente dans le dédale des aides et structures qui peuvent les accompagner.

Tous les acteurs du handicap se regroupent en Creuse pour mieux accompagner les personnes. Les établissements de santé, les associations d'aide, les organismes mandataires, l'ALEFPA, la MDPH ou encore l'Education nationale viennent de rejoindre une "communauté 360". Il en existe une dans chaque département depuis la crise sanitaire. Elle s'est élargie à tous les domaines de la vie depuis avril. Concrètement, les personnes en situation de handicap n'ont plus qu'un seul numéro de téléphone à appeler si elles ont des questions. Que ce soit pour l'école, le travail, la santé ou les loisirs, elles peuvent composer le numéro vert gratuit : 0 800 360 360.

Ca manquait vraiment en Creuse

Au bout du fil, il y a Olivia Velut, qui travaille à l'ALEFPA. C'est elle qui coordonne cette "communauté 360" en Creuse. Elle oriente les personnes en situation de handicap à travers la multitude de dispositifs qui existent. "Ca manquait vraiment en Creuse", explique-t-elle. L'intérêt est que la personne ne soit pas baladée d'un service à l'autre, ne se fatigue pas à chercher : "On coordonne les réponses pour que ce soit simple. Je centralise tout et l'idée c'est de faire mieux à plusieurs."

"Il existe beaucoup de choses mais on ne connaît pas tout"

Ce service est très utile selon Olivier Cecillon. Il est lui-même autiste et président de l'association d'aide Atypiques 23. Il a été diagnostiqué tardivement, il y a trois ans, peu avant ses 42 ans. Très vite, il apprend à connaître quelques interlocuteurs incontournables comme la MDPH ou le conseil départemental, mais il a conscience de la multitude de dispositifs qui existent aussi sans être connus du plus grand nombre : "Même les professionnels ne savent pas tout, on découvre toujours plein de choses !"

Lui-même a par exemple découvert le sport adapté récemment : "C'est bien qu'il existe un numéro unique, une coordinatrice qui connaît toute l'offre et tous les partenaires pour orienter les personnes afin qu'elles se sentent moins seules."

Même les professionnels ne savent pas tout

Pour l'instant ce numéro vert n'a pas encore été très sollicité : seulement sept fois en deux mois. Les acteurs de la "communauté 360" espèrent donc être de plus en plus connus.

Numéro vert de la "communauté 360" : le 0 800 360 360

Il existe une "communauté 360" dans chaque département. © Radio France - Département de la Creuse