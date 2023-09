Un nutriscore pour le pain : la proposition d'un député de Gironde

Comment aider le consommateur à s'y retrouver face aux pain, chocolatines et autres brioches ? Le député de Gironde Loïc Prud'homme plaide aujourd'hui pour la création du label « pain nutrition ». Selon lui, "le pain est un produit de consommation courante voire quotidienne pour un grand nombre de concitoyens et c'est pourtant un produit pour lequel les consommateurs ont le moins de visibilité pour ce qui est de sa composition et de sa qualité nutritionnelle." Loïc Prud’homme a donc demandé dans une question écrite au ministre de l’Agriculture la création d’une appellation « pain nutrition » qui irait avec l'affichage obligatoire en magasin de la composition des produits boulangerie, comme on le voit sur les produits de grande distribution pour le "nutriscore", qui va de A à E et de vert à rouge en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.

