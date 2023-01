Un octogénaire retrouvé mort chez lui six mois après son décès à Chéniers en Creuse

Décédé en juillet, son corps n'a été retrouvé que le 12 janvier. Un octogénaire a été retrouvé chez lui six mois après sa mort à Chéniers en Creuse. Cet homme de nationalité hollandaise sortait rarement de chez lui, il est mort dans la plus complète solitude, à 85 ans.

Installé à Chéniers depuis seulement une poignée d'années, il habitait un appartement loué par la commune, juste au-dessus de la mairie. Très solitaire, il était visiblement brouillé avec sa famille et n'avait pas d'amis parmi ses voisins. Beaucoup ne le connaissaient même pas. Pascale, l'épicière, ne le voyait qu'une fois par mois : "Il venait, il payait, il repartait. Il ne parlait pas français et ne cherchait pas à communiquer. Comme il était locataire, on s'est dit qu'il était peut-être reparti dans son pays. C'est triste de mourir tout seul, surtout à la campagne."

Aucun signe de vie depuis l'été dernier

Pourquoi personne ne s'est inquiété ? Ce vieux monsieur vivait particulièrement reclus. L'an dernier, la mairie inquiète avait déjà appelé les pompiers. "Ils sont entrés en cassant une fenêtre et l'ont trouvé chez lui en train de regarder la télévision dans son fauteuil !" raconte le maire Gilles Gaudon. Son adjoint Claude Auger complète : "Il ne répondait jamais quand on frappait aux portes, même de son vivant." C'est pour cela qu'ils n'ont pas réagi plus vite cette année.

Plusieurs signes ont tout de même alerté le maire : les fleurs paraissaient fanées à sa fenêtre et il ne venait plus à l'épicerie. En faisait des recherches, Gilles Gaudon découvre que le locataire ne payait plus son loyer depuis l'été : "La trésorerie ne nous avait pas avertis." Interrogés par les élus, les voisins assurent qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Le maire a fini par appeler les pompiers, qui ont fait la macabre découverte jeudi 12 janvier.

Un drame de société

Maggie, une Américaine venue comme lui passer sa retraite en Creuse, n'en revient pas : "C'est tellement affreux ! Six mois après, vous imaginez ?" Pour autant, elle ne comprend pas : elle-même se trouve très bien entourée depuis qu'elle a déménagé de New York à Chéniers : "J'ai des voisins merveilleux. Tout le monde prend soin de moi, je me sens en sécurité ici."

D'ailleurs le maire n'avait jamais été confronté à une telle situation, et pourtant c'est son sixième mandat : "Ca nous est arrivé de retrouver des personnes décédées, mais maximum 72h après ! Il y avait toujours un voisin ou une connaissance pour nous alerter." Son adjoint Claude Auger conclut : "C'est le décès d'une personne seule et oubliée. C'est toute la tristesse des personnes qui ont coupé les ponts non seulement avec le voisinage mais aussi avec leur famille. En même temps, c'est aussi un drame de société, pourquoi on ne s'est pas dit : "Tiens, on va y aller plus souvent" ?"

Coïncidence du calendrier, ce décès intervient alors que les Petits frères des pauvres publient un article glaçant recensant les morts solitaires en France. L'association, qui a épluché la presse locale, comptabilise une dizaines de personnes âgées retrouvées mortes à leur domicile plusieurs semaines, mois voire années après leur décès. "Dans la plupart des cas, il s’agissait de personnes âgées qui n’étaient pas ou peu identifiées par les services sociaux, de personnes en rupture qui pouvaient refuser de l’aide, avec des parcours de vie complexes semés d’embûches et de fragilités"**, précise l'association.