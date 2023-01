Un oléronais né de père inconnu se découvre une famille allemande

Thierry Soudan déplie un exemplaire du Münchner Merkur, un journal de Munich daté de novembre 2019. Le journal allemand raconte son histoire. Celle d'un enfant de la seconde guerre mondiale, qui a découvert à l'âge adulte qu'il était fils de soldat et qu'il avait un demi-frère et une demi-sœur allemands. On y voit Thierry Soudan et sa demi soeur Traudel côte à côte. Dans le journal, Il y a aussi une photo d'époque de leur père Wilfried Christ, en uniforme de soldat et une toute petite photo d'un garçonnet à l'air étonné : c'est une photo de Thierry à l'âge de deux ou trois ans, qui était dans les archives de guerre de son père. Une photo qui n'a jamais quitté l'ancien soldat allemand

ⓘ Publicité

Thierry Soudan et sa soeur Waltraut (appellée Traudel) sur la photo du Münchner Merkur © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des recherches généalogiques ont tout déclenché

C'est en 1998 que Thierry commence des recherches généalogiques. Il découvre alors "avec stupéfaction" que son père n'est pas son père. Son extrait de naissance porte la mention : né de père inconnu. "C'est à partir de là que j'ai commencé a faire des recherches" raconte Thierry Soudan, alors âgé de 56 ans. "Le jour où j'ai découvert la vérité, je suis allé voir ma mère, elle m'a dit : non on n'en parle pas ! ". Lui, se doutait bien de quelque chose. "Je l'ai toujours su, j'avais l'impression de ne pas être traité comme mes autres frères et sœurs, il y avait une ambiguïté" de la part de son père adoptif. Aujourd'hui il se rend compte qu'il n'a jamais rencontré sa grand-mère paternelle qui recevait pourtant le reste de la famille.

A gauche Ludwig Christ, le père de Thierry Soudan et son épouse, à droite la photo de Thierry enfant, retrouvée dans les archives de guerre de son père © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'association Coeur sans Frontière, l'aide à retrouver sa famille allemande

De recherches en recherche, Thierry Soudan découvre, par un voisin de la famille qu'il est le fils d'un soldat allemand. L'un de ses oncle le lui confirme, il découvrira plus tard que "toute la famille le savait, on les avait vu marcher la main dans la main". Toute la famille, et une bonne partie des habitants d'Angerville, une commune entre Paris et Orléans où Thierry Soudan aujourd'hui oléronais est né en octobre 1942. A la mort de sa mère, il se lance dans des recherches plus poussées et il finit par apprendre que son père biologique s'appelait Ludwig Christ, qu'il a vécu 3 ans à Angerville, et qu'il a rencontré sa mère Eliane dans le café des parents de celle-ci, Eliane avait 17 ans, Ludwig 29 ans.

En 2004, le consulat allemand révèle à Thierry Soudan que Ludwig Christ, son père est décédé. Grace à sa fille, et à l'association Coeur sans Frontière , il retrouve sa tombe, et découvre l'existence de son demi-frère Mandred et de sa demi-soeur Traudel.

loading

La fratrie se retrouve une première fois en 2019 à la Cotinière. "Quand ils sont arrivés, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On s'est tout de suite reconnus" raconte Thierry Soudan. Sa demi-soeur lui trouve des expressions ou des attitudes de leur père. Jusqu'à partager la même passion : l'apiculture ! ! ! Thierry et Wilfried ont tout deux été président de syndicat agricole.

Aujourd'hui Trudel qui parle français décroche son téléphone tous les 15 jours pour avoir des nouvelles de son demi-frère. "C'est ma famille" dit Thierry Soudan. Ils se sont déjà vus trois fois, et entendent bien profiter le plus souvent possible de leur retrouvailles. "On est lié, avec un sentiment d'amour familial profond" reconnait Thierry.

loading

L'amitié franco-allemande est née du traité de l'Elysée dont on commémore le soixantième anniversaire . Il a été signé le 23 janvier 1962 entre le Général De Gaule et le Chancelier Adenauer.