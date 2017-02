Arc-et-Senans : la Saline royale va bientôt accueillir un orchestre de musiciens réfugiés

A l’initiative du musicien catalan Jordi Savall, le projet "Orpheus XXI" a pour objectif l’intégration de musiciens professionnels réfugiés. Syriens, Afghans... Ils ont fuit leur pays, et pourront bientôt intégrer un orchestre à la Saline royale d'Arc-et-Senans.

C'est une initiative soutenue notamment par l'Union Européenne. Le projet "Orpheus XXI" va prendre vie le mois prochain à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Ce projet c'est l'initiative du musicien espagnol, Jordi Savall, et il a pour objectif l'intégration de musiciens professionnels réfugiés et leur permettre de transmettre leur culture.

Le but c'est de leur donner un moyen de vivre de leur art, et pas d'être livreur de pizza en Europe." Hubert Tassy, directeur de la Saline royale

L'orchestre sera composé d'une vingtaine de musiciens professionnels. Leur particularité : ce sont tous des réfugiés. Syriens, Afghans... Hubert Tassy, le directeur de la Saline royale explique comment ces musiciens ont été repérés : "On sélectionne les réfugiés là où ils se trouvent, c'est à dire dans les camps de réfugiés, dans les lieux d'hébergement, on fait appel à toutes ces structures pour qu'ils nos rabattent en quelque sorte ces musiciens. Le but c'est de leur donner un moyen de vivre de leur art, et pas simplement d'être livreur de pizza en Europe. Donc l'idée de Jordi Savall, c'est vraiment de leur donner un salaire pour travailler en tant que musiciens professionnels." Pour le moment, ils sont déjà une dizaine à avoir été recrutés. Les dernières auditions auront lieu entre le 2 et le 4 mars.

Le musicien catalan, Jordi Savall, lors de son passage dans la jungle de Calais en avril 2016. © Maxppp - /

Ce projet c'est l'initiative du musicien catalan, Jordi Savall, qui est en résidence à la Saline royale. En avril 2016, son passage dans la jungle de Calais lui donne envie de se lancer dans l'aventure. Confronté à cette idée, Hubert Tassy, le directeur de la Saline royale n'a pas hésité. Car c'est bien connu la musique adoucit les mœurs, et c'est aussi un outil d'intégration et de partage : "Ca permet de franchir les barrières des langues, de se comprendre. C'est vrai qu'à travers de la musique on peut arriver à communiquer et c'est aussi un moyen de transmettre."

Hubert Tassy, le directeur de la Saline Royale d'Arc-et-Senans, était l'invité de Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud, dans l'émission Une heure en France diffusé mercredi 8 février sur France Bleu.