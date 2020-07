Un ours effarouché cette nuit sur une estive en Ariège

La préfète de l'Ariège Chantal Mauchet indique qu'un ours a été aperçu et effarouché lundi soir, alors que les premières opérations d'effarouchement renforcé ont démarré, avec des armes non létales, comme des pistolets avec des balles en caoutchouc.

Un ours a été effarouché dans la nuit de lundi à mardi indique la préfète de l'Ariège, invitée de France Bleu Occitanie. L'animal a été aperçu vers 2 heures du matin, sur l'estive du Trapech. Les premières opérations d'effarouchement renforcé ont débuté hier soir, d'autres auront lieu au cours de l'été, alors que les relations entre pro et anti-ours se sont tendues après la mort d'un animal par balle à Ustou le mois dernier.

Une brigade de six personnes

Il existe deux types d'effarouchements pour faire peur à un ours qui s'approcherait trop près des troupeaux. Le simple, déjà mené sur une quinzaine d'estives en ce moment, grâce à de la lumière et des bruits. Et dans un second temps l'effarouchement renforcé, sur demande et autorisation de la préfecture. Elle consiste à tirer des balles de caoutchouc, sans blesser l'animal. Les opérations sont menées par une brigade spécialisée de six membres de l'office français de la biodiversité, qui se répartissent en deux ou trois groupes.

Pour pouvoir obtenir le feu vert de la préfecture il faut remplir certaines conditions explique Chantal Mauchet la préfète de l'Ariège : "Qu'il y ait déjà des mesures de protection de troupeau, un berger sur place, qu'il y ait la possibilité de regrouper le troupeau, qu'il ne soit pas dispersé dans la montagne et puis que les mesures d'effarouchement simples tenues par les éleveurs ne soient pas efficaces, qu'il y ait eu des prédations."

Certains éleveurs et même certaines associations de sauvegarde de l'ours estiment que ces opérations sont insuffisantes ou inefficaces. Le 2 juillet, une partie des représentants des agriculteurs et des éleveurs ont décidé de boycotter une nouvelle réunion du groupe de concertation "Pastoralisme et Ours" qui avait lieu notamment à la préfecture de Toulouse.