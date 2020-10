Un ouvrage ayant appartenu à Montaigne mis aux enchères à Bordeaux

C'est un ouvrage exceptionnel qui va être mis aux enchères ce jeudi à Bordeaux : un livre de Plutarque du XVIe siècle ayant appartenu au philosophe Michel de Montaigne. Un ouvrage cité dans ses "Essais" et qu'il conservait dans son château en Dordogne

C'est un livre exceptionnel qui va être mis aux enchères ce jeudi à Bordeaux. Un ouvrage du philosophe Plutarque ayant appartenu à Montaigne va être proposé à la vente ! L'ouvrage, "La vie des Hommes illustres", date de 1565. Sa valeur est estimée à 30 à 40.000 euros. Un livre d'autant plus précieux que le philosophe périgourdin Montaigne s'en est visiblement inspiré pour écrire ses fameux "Essais".

Car ce livre de Plutarque a beaucoup marqué semble-t-il Michel de Montaigne puisque c'est le plus cité dans les "Essais" son plus célèbre ouvrage. "La vie des hommes illustres" de Plutarque était d'ailleurs rangé dans la grande librairie de Montaigne dans la tour de son château situé à la frontière entre le Périgord et la Gironde.

Le livre de Plutarque ayant appartenu à Montaigne - Ivoire Bordeaux

Il y avait à l'époque plus de 1000 livres dans cette bibliothèque géante. Avant que tous ces livres ne soient dispersés sans doute aux alentours de 1633. Du coup seulement 105 d'entre eux étaient jusque là arrivés jusqu'à nous. Et le dernier ouvrage découvert ayant appartenu à Montaigne, c'était un exemplaire de Térence réapparu en 2009 après avoir disparu mystérieusement en 1938.

Le livre de Plutarque daté du XVIe siècle est donc estimé à 30 à 40.000 euros, pièce maîtresse de la vente aux enchère prévue ce jeudi. Un livre d'autant plus remarquable que la signature de Montaigne y figure, sur la page de titre. Avec aussi plusieurs annotations du philosophe originaire de Dordogne.