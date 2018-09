Valréas, France

Nous faisons de plus en plus attention à ce que nous consommons ainsi qu'à l'origine et à la provenance des produits achetés. Avec une attention particulière évidemment pour les produits issus localement. C'est tout l'intérêt de la charte "Consommez local, consommez artisanal" signée ce lundi soir à Valréas entre la Ville et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse. Il faut dire que les derniers mois ont déjà porté leurs fruits : 5 artisans boulangers de Valréas et le Lycée des métiers Ferdinand revoul ont créé et commercialisé un pain de 550 grammes aux armoiries de la cité : le pain des Bornes Papales, clin d'oeil bien sûr au patrimoine historique de la capitale de l'Enclave des Papes.

Sylvain Pardessus manager de la Ville de Valréas : "c'est devenu un pain familial" Copier