Un palais des congrès va être construit sur le port de Nice pour remplacer l'Acropolis

C'est une surprise et elle est signée Christian Estrosi. Le président de la métropole a trouvé un accord avec la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) pour la gestion du port Lympia. Dit comme ça, on ne voit pas quelle surprise peut se cacher sous cet accord de gestion. Mais en fait, en devenant en partie propriétaire des lieux, la métropole peut alors les aménager comme elle l'entend. Et c'est ainsi que Christian Estrosi annonce ce vendredi qu'un palais des congrès verra le jour sur le port de Nice, en lieu et place du parking aérien du Quai Amiral Infernet, juste à côte de Rauba Capeu.

Une salle plus-plus dans 10.000 m2 de locaux

10.000 m2 de locaux seront construit pour juin 2025, pour le Sommet de l’Océan, la conférence des Nations Unies sur les océans. Mais pas question que cela ne serve qu'à cet évènement international. Ce bâtiment restera en place et pourra ensuite accueillir bien d'autres manifestations. Il va bien sûr remplacer l'actuel palais Acropolis en cours de destruction et sera lui aussi pourvu d'un grand auditorium dont la capacité pourrait avoisiner les 1500 personnes. Une salle Apollon que la métropole qualifie déjà de salle "plus-plus".

90% payé par l'ONU et l'Etat

Quant au coût de cette construction. Là aussi, Christian Estrosi savoure sa réussite car c'est l'ONU et l'Etat qui vont payer à 90% la facture. La métropole ne débourserait que 5 à 6 millions d'euros. Reste que l'idée d'un parc des expositions est toujours d'actualité. La métropole maintient son idée de l'installer dans la plaine du Var.