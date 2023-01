Un papa dénonce les galères quotidiennes rencontrées en poussette dans la ville de Nice

Son compte twitter @Niceapoussette fait un carton et surtout souhaite bouger les lignes. Ce papa niçois y poste ses galères quand il parcourt les rues de Nice poussette en main. Une camionnette qui bloque un passage piéton, une poubelle sur un trottoir, un scooter en travers, les embuches ne manquent pas quand on veut parcourir la ville. Des problèmes souvent issus du certaine forme d'incivisme. "Il y a certes beaucoup de livreurs, beaucoup de monde mais il y a plus de 4000 naissances par an sur Nice. Ca fait beaucoup de monde aussi qui partage ces galères", explique Pierre, ce papa. Les vidéos, les post twitter sont suivis et font réagir. La mairie a pris contact avec lui et souhaite le rencontrer. Ses posts et vidéos souvent sur le ton humoristique ont au moins pour l'instant fait réagir les décideurs locaux à défaut de tout un chacun.

