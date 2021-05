Un papa entame une grève de la faim à Châteauroux pour dénoncer le placement de sa fille

Devant le tribunal de Châteauroux, José Marta a installé une grande banderole blanche sur sa voiture, ainsi qu'un petit panneau "grève de la faim". Ce papa, originaire d'Issoudun, s'est donc mis en grève de la faim ce mardi 25 mai pour dénoncer ce qu'il dit être un placement abusif. Sa fille de neuf ans est placée depuis décembre 2019. Aujourd'hui, l'Issoldunois n'a plus de droit de visite et n'a pas vu sa fille depuis un an. Le papa, séparé de la maman, demande à ce qui lui et sa famille puisse la voir, et espère en récupérer la garde.

José Marta a entamé une grève de la faim mardi 25 mai devant le tribunal judiciaire de Châteauroux pour dénoncer ce qu'il dit être le "placement abusif" de sa fille de neuf ans. © Radio France - Solène de Larquier