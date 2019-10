Un papa lance un appel sur instagram : il reçoit 200 colis de jouets pour "les petits doudous du CHU de Montpellier"

Anthony papa d'une fille de 10 ans et de jumeaux a collecté en moins d'un mois 120 kilos de jouets via son compte instagram dédié à ses jumeaux. Il vient de remettre ses jouets à l' association " les petits doudous du CHU de Montpellier."

Anthony est l'heureux papa d'une fille de 10 ans et de jumeaux qui ont aujourd'hui 10 mois : des jumeaux qui n'imaginent qu'ils sont à l'origine d'une collecte de jouets au profit de l' association " les petits doudous du CHU de Montpellier."

Grâce au compte instagram qui leur est dédié et qui a rapidement eu plus de 300 fans, Anthony a lancé une collecte de jouets, de doudous et de jeux au profit de cette association composée de personnels soignants qui travaillent en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Lapeyronie.

En trois semaines, son garage a été rempli de colis , 200 colis venant de France et même d' Allemagne, des Pays bas et de Pologne , soit plus de 100 kilos de doudous et jeux divers.

"Je suis content que pour une fois , instagram serve plutôt à la cause d'autres personnes qu'à l’individualité "

Vendredi 10 octobre, Anthony est venu remettre à l' association " les petits doudous de l’hôpital" tout ce qu'il a récolté et que "ma fille de 10 ans m'a aidé à trier, raconte avec fierté Anthony, elle a tenu à acheter avec son argent de poche un doudou, ajoute -t-il.

Maryse Nomdedeu, la présidente de l'association " les petits doudous du CHU de Montpellier" apprécie ce geste et ce don, " le jeu joue un rôle important dans le parcours de soin de l'enfant, pendant qu'il joue , il est moins stressé , moins angoissé, l’anesthésie se passe mieux et au réveil, surtout un petit , apprécie d'avoir un doudou. et du coup même les parents sont moins stressés" ajoute-t-elle.

L'association il y a un an a reçu deux voitures électriques de la part du MHSC et de l'ancien joueur et parrain de l'association Paul Lasne qui servent à acheminer les enfants jusqu' au bloc opératoire . "Les enfants sont fiers de la conduire, les parents ont le sourire , on n' a plus de pleurs au moment de la séparation, conclut Maryse Nomdedeu.

Les voitures electriques : don du MHSC © Radio France - Pascale VIKTORY

Anthony ne s'attendait pas à recevoir autant de colis Copier