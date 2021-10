Un papa menacé d'expulsion vers le Kosovo : parents d'élèves et enseignants d'une école de Rouen se mobilisent

Parents d'élèves, enseignants, associations et élus se mobilisent pour aider Burhan et sa famille. Cet homme de 28 ans, originaire du Kosovo, est arrivé à Rouen il y a plus de cinq ans avec sa femme, Ardita, 27 ans, et leurs deux enfants Dalila et Mejdi aujourd'hui âgés de 8 et 6 ans. Ils ont fui leur pays pour des raisons de sécurité explique le père. Celui-ci travaille comme maçon, il parle français, mais il fait l'objet d'une procédure d'expulsion après un contrôle des forces de l'ordre. Il doit se présenter mercredi prochain à la police aux frontières, à 13h, pour être expulsé, ses enfants et sa femme, qui travaille comme femme de ménage, peuvent rester en France pour le moment.

Un rassemblement de soutien a eu lieu ce jeudi matin devant l'école des enfants Honoré de Balzac avenue Grammont à Rouen. Une banderole a été accrochée à coté du portail, "Non à l'expulsion du papa de deux enfants de l'école". Jean-Marc a été l'enseignant en CE1 de Dalila, la petite fille, et pour lui, cette famille est un exemple d'intégration. "Le papa s'est fait arrêté en allant travailler, la maman apprend le français, elle parle très bien français. Même s'ils étaient dans le besoin, c'est l'une des premières familles qui a payé la coopérative de l'école en début d'année. Ce sont des enfants qui se sont accrochés comme leurs parents, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui sont en réussite actuellement à l'école Balzac", raconte t-il.

Devant le portail, enseignants et associations font circuler une pétition. Christelle et Sonia, deux mamans d'élèves, l'ont signée, "si le papa fait ce qu'il faut pour intégrer ses enfants en France, lui-même s'il respecte les lois françaises, s'il travaille, s'intègre au mieux qu'il peut, pourquoi lui interdire ?", "c'est inimaginable, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais militer contre la séparation du papa et de sa famille".

Un soutien qui fait du bien, raconte Ardita, l'épouse de Burhan, "je suis émue, mais un même temps j'ai peur, peur d'être toute seule, sans mari, avec mes enfants, toute seule".

Burhan ne veut pas partir et laisser ses enfants et sa femme en France. "Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je n'ai jamais fait quelque chose de mal, je n'ai jamais commis de délit, je vais juste travailler. Il faut que je nourrisse ma famille. J'essaie de faire le mieux possible pour m'intégrer, et que mes enfants construisent leur vie ici. Ca me fait peur, ça me fait mal au cœur, les enfants sont encore petits, ils ont besoin de leur père".

Claire Andrieu est enseignante en CP à l'école Balzac, elle a eu Dalila dans sa classe il y a deux ans, et Mejdi est dans sa classe actuellement. "C'est une famille qu'on connait très bien, très investie dans l'école, très impliquée dans les associations. C'est une famille qui va être détruite, une scolarisation d'enfants qui va être sans doute mise à mal. Tous les gens n'ont que des compliments à faire sur cette famille. Pour moi c'est insupportable. Comment je vais expliquer à Mejdi qu'en France on a des valeurs républicaines, qu'on est une terre d'accueil, les doits de l'enfant, les droits de l'Homme, alors qu'on va renvoyer son papa".

Dominique Pierre est membre de RESF, le réseau éducation sans frontière.

Le dossier est désormais entre les mains du Préfet de la Seine-Maritime. La seule personne, selon le Réseau éducation sans frontière, à pouvoir stopper la procédure d'expulsion. Contactée, la préfecture de la Seine-Maritime explique que la demande d'asile du couple a été rejetée par l'OFPRA puis de la cour nationale du droit d'asile en 2017. Le père fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis 2017, confirmée par le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel de Douai en 2018. Son épouse, également déboutée du droit d'asile et en situation irrégulière, a déposé une demande de titre de séjour pour une régularisation.

Les services de l’État proposent un accompagnement via l'aide au retour volontaire, pour organiser le retour de la maman et des enfants au Kosovo.

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a apporté son soutien à cette famille sur sa page Facebook. Une pétition a été lancée, elle a recueilli plus de 2.800 signatures.