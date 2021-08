Un paquebot de croisière à Nantes, le premier depuis près de deux ans

Le paquebot Hanseatic Inspiration de la compagnie allemande Hapag Lloyd fera escale à Nantes le vendredi 27 août en provenance de Belle-Ile. Le bateau est attendu aux alentours de 8h30, il aura auparavant remonté l'estuaire pour offrir aux passagers un réveil avec comme décor le lever de soleil sur la Loire.

En raison de l'épidémie de covid-19 qui a stoppé l'activité des croisières à travers le monde durant plusieurs mois, ce paquebot est le premier à faire escale à Nantes depuis septembre 2019. Il repartira le jour même, l'appareillage est prévu à 17h30 avec comme destination suivante, le port de Bordeaux.

Plus de membres d'équipage que de passagers

Le Hanseatic Inspiration est un petit navire de 139 mètres de long, il a été construit en 2019 et peut transporter 230 passagers. Mais en raison des contraintes sanitaires, ils ne sont que 130 à bord (essentiellement des Allemands) alors qu'il y a 150 membres d'équipage pour assurer le service et le fonctionnement du bateau. Un bus sera mis à disposition des passagers à leur descente du bateau pour qu'ils puissent visiter le centre-ville et faire du shopping.

Selon le Club Croisière Nantes Saint-Nazaire, neuf escales sont d'ores et déjà programmées pour 2022, six à Nantes et trois à Montoir-de-Bretagne.