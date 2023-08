Un parc animalier endetté en Dordogne lance un appel aux dons

Cerfs, cochons, ânes, chiens loups, faucons ou renards : environ 300 animaux vivent dans le Parc Sauvage, à la Tour-Blanche-Cercles, en Dordogne. Le parc, ouvert en 2019, a déjà accueilli près de 30 000 visiteurs dans sa ferme pédagogique, sa volerie et ses différents enclos. Mais la fermeture pendant la crise du Covid et la canicule l'été dernier ont fortement endetté l'établissement qui a lancé une cagnotte pour éviter de mettre la clé sous la porte.

"Nous ne pouvions pas le prévoir", assure Alexandre Duguet. Le fondateur du site estime aujourd'hui la dette du parc à plus de 300 000 euros. Même pendant les quatorze mois de fermeture pendant la crise sanitaire, les animaux devaient être nourris, soignés et les salariés ont continué à travailler. Cette année, alors que les comptes sont dans le rouge, il a décidé de publier une vidéo pour appeler à l'aide.

80 animaux en danger

"Nous sommes en procédure de redressement judiciaire" , précise Alexandre Duguet qui doit passer devant le tribunal en septembre. La justice décidera si elle met en place un plan de redressement ou si elle préconise la liquidation. "Si le parc ferme, c'est un gros risque pour 80 animaux qui ne trouveront pas de nouveaux établissements et seront euthanasiés", craint le directeur.

Parmi ces animaux, il y a Rox, un renard au pelage soigneux qui se laisse volontiers caresser par les enfants. Et pour cause, il a été élevé avec des chiens et des chats chez une femme qui n'en avait pas le droit. Le petit renard de trois ans a été récupéré au bord d'une route et ramené au parc. "Il ne peut pas être relâché dans la nature, ce serait la mort assurée, et son caractère l'empêche d'être amené dans un autre parc", explique Alexandre.

Des milliers d'euros... et un dessin

Rox est particulièrement remarqué chez les visiteurs. Il est d'ailleurs en tête d'affiche sur un dessin qu'Alexandre a reçu peu de temps après la publication de sa vidéo. C'est Awen, une petite fille habituée du parc qui lui a apporté, accompagnée de son grand-père. Elle a dessiné un cerf, un vautour, le logo du parc et Rox. "Rien que d'en parler, j'ai des frissons dans le dos et les larmes aux yeux, confie le directeur, ce dessin a une valeur inestimable".

Awen a apporté un dessin pour soutenir le parc - Parc Sauvage

Le parc a déjà reçu de nombreuses promesses de dons : 8 000 euros au total. Alexandre les lit sur sa feuille : "Lauriane : 25 euros, Gilles :150 euros, Corinne : 70 euros... mais il n'y a pas de montant minimum. Même 10 euros, ça permet de nourrir près de 10% des animaux sur une journée". Avec les salaires, c'est la nourriture qui coûte le plus cher au parc. Les granulés, la viande et le reste de l'alimentation représente un budget de 15 à 20 000 euros par an selon le directeur.

Il espère donc recueillir d'autres dons et rappelle que 66% d'entre eux peuvent être déduits des impôts.