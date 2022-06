Un promoteur immobilier dans le collimateur de la mairie de Béziers après l'arrachage d'arbres protégés

C'est un arrachage d'arbres qui a bien du mal à passer dans le quartier de la Courondelle au nord de Béziers. Un promoteur immobilier est dans le collimateur de la mairie de Béziers. Elle suspecte ce professionnel d'avoir arraché en toute illégalité 80 arbres sur un terrain de 4.000 mètres carrés rue de la Capelière. Sauf que ce terrain, même s'il est privé, est protégé par le Plan Local de l'urbanisme. Et toute modification est réglementée.

Cette immense parcelle encore envahie par une végétation épaisse il y a un mois appartenait à un ancien médecin. La maison a été vendue à son décès à un promoteur immobilier connu dans le Biterrois.

Necmi Arikan a déposé un permis de construire pour l'aménagement de sa future villa. Son dossier est toujours en cours d'instruction par les services techniques. Sans attendre une possible autorisation, des engins de travaux publics sont intervenus il y a trois semaines pour défricher uniquement ce terrain récemment acheté assure le patron de l'entreprise Nemesis fondée en 2017.

"C'est un terrain privé. Que la mairie me montre les arbres classés. Nous avons gardé les arbres adultes en bonne santé." - Necmi Arikan

''C'est faux de dire que nous avons arraché autant arbres" précise Necmi Arikan. "Nous avons enlevé des pins et des cyprès malades ou morts. Un bureau d'études phytosanitaires des Pyrénées-Orientales est intervenu pour analyser chaque arbre et apporter son expertise. Nous avons conservé tous les végétaux sains. Il y avait ici une énorme broussaille sur plus d'un mètre de hauteur. Le terrain était laissé à l'abandon. Je ne comprends pas toute cette polémique. Nous avons nettoyé le terrain comme vous le feriez chez vous. Ni plus ni moins".

Le Parquet de Béziers a aussitôt été alerté précise la mairie de Béziers

La mairie a été alertée de cet arrachage la semaine dernière. Un procès-verbal de constat a aussitôt été dressé par le service urbanisme de la ville, qui a été dans la foulée transmis ce vendredi 3 juin au Procureur de la République pour l'alerter.

"Le terrain était laissé à l'abandon. La végétation s'était développée. Et il y avait toujours cette crainte d'incendie en période de sécheresse." - Serge un riverain

Sans en dire plus la mairie précise cependant être scandalisée par cette destruction sans aucune autorisation.

En 2021, un autre promoteur immobilier avait déjà été pointé du doigt à proximité du château de La Devéze. Des arbres avaient, là aussi, été détruits par un promoteur immobilier. Pierre-Olivier Valaize, l’ancien co-président du club de rugby de Béziers, n'avait aucune autorisation municipale pour réaliser les coupes. Une enquête est toujours en cours. En attendant le chantier a été suspendu.

Les riverains se disent affectés

"Encore une fois, cette affaire dépasse le cadre légal" déplore Nicole Bartoli, la représentante du GNSA du Biterrois. "Le parc est classé. Il est bien précisé dans le PLU. Ces arrachages récurrents nous inquiètent, pas uniquement à Béziers, mais sur le plan national. C'est de la biodiversité qui disparaît, des îlots de chaleur qui se créent. Il faut construite. Mais avant il faut prendre en compte l'existant et le vivant."

"Les arbres sont malades, morts, ou encore ils sont dangereux. Voilà , des argument que l'on entend bien trop souvent." - Nicole Bartoli

"Les riverains les plus proches sont attentifs à ce que nous faisons, c'est certain. Mais ils apprécient le nettoyage de l'espace conclut Necmi Arikan. Ils ont l'intention de créer un collectif de soutien, car ils craignent que l'espace devienne un squat."

Est-il allé trop vite sans attendre les autorisations ? Visiblement oui, d'après la mairie. À la justice de le dire si le parquet décide de donner une suite favorable au recours déposé.

De nombreux arbres arrachés sans autorisation sur ce terrain à Béziers : l'espace est protégé par le PLU © Radio France - Stéfane Pocher