Un parking souterrain va voir le jour sous la place Wilson

Le projet avait été voté en octobre dernier. Les études de faisabilité sont allées très vite. Un parking souterrain de 550 places va voir le jour sous la place Wilson. C'était une demande des habitants et des commerçants du quartier. L'actuel parking sous la place Marshall (un peu plus loin) sera lui réservé aux seuls fonctionnaires des forces de l'ordre qui travailleront dans le futur Hôtel de Police. Mais la place Wilson ne va pas seulement accueillir un parking souterrain. C'est toute la surface qui sera repensée et refaite. Le jardin actuellement de 2000 m2 passera à 5000 m2 grâce à la récupération d'une rue. L'espace sera entièrement végétalisé et arboré. Les essences sont choisis et les arbres actuellement présents seront pour certains transplantés ailleurs dans la ville. Les arbres malades seront eux broyés. Le calendrier pour ce gros projet de centre ville a été publié.

15 novembre 2022: Sondages géotechniques pour déterminer la nature du sous-sol. Durée 2 mois. Diagnostics archéologiques préalables à tous types de travaux.

Mai 2024: Désignation du futur délégataire de service public.

Septembre 2025: Démarrage des travaux.

Mi-2027: Livraison du parking et réaménagement de la place.