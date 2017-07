Un parrainage républicain pour huit bébés du squat de la Poterie à Rennes

Mercredi matin, à Rennes, une cérémonie de parrainages républicains était organisée pour huit bébés dont les parents vivent dans le squat de la Poterie. Une cérémonie organisée alors que le squat doit être évacué lundi prochain et qu'il n'y a pas de solution de relogement pour plus de 100 personnes.

C'est sous les dorures de la République, dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville de Rennes, qu'a eu lieu ce mercredi matin la cérémonie de parrainage républicain de huit bébés dont les parents sont hébergés dans le squat du quartier de la Poterie depuis un an. Chaque enfant a été parrainé par un élu de Rennes et par un citoyen lors de cette cérémonie organisée notamment par l'association "Un toit c'est un droit".

Catherine Debroise, élue à la ville de Rennes, a présidé la cérémonie de parrainages républicains. © Radio France - Justine Sauvage

Huit bébés d'un an ou moins ont reçu ce parrainage républicain à Rennes © Radio France - Justine Sauvage

Carole Bohanne, de l'association "Un toit c'est un droit" rappelle que c'est un acte symbolique seulement mais que ce parrainage républicain intervient à un moment particulier. "On a voulu faire un acte fort pour marquer une année de mobilisation" pour ces 170 migrants dont 70 enfants. Des familles qui doivent évacuer les lieux lundi prochain à 10h. Or, pour l'instant, la mairie et la préfecture n'ont trouvé que 20 places d'hébergement de remplacement. Une autre réunion doit avoir lieu ce jeudi pour trouver d'autres pistes avec les services de l'état et la municipalité de Rennes.

Cérémonie de parrainage républicain à la mairie de #Rennes#bretagne pour des enfants du squat de la Porerie pic.twitter.com/wkUWD69S6b — FB Armorique (@bleuarmorique) July 12, 2017

Reportage lors de la cérémonie de parrainages républicains Copier