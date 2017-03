Un partenaire de Raymond Kopa en 1958 pleure au Pontet la disparition de ce monument du football

Maryan Wisniewski a "pris une gifle" en apprenant le décès de Raymond Kopa. Le dirigeant du Pontet était en équipe de France à la coupe du monde de 1958 avec Raymond Kopa. A 80 ans, Maryan Wisniewski rend hommage au "pince sans rire impossible à empêcher de dribbler".

Raymond Kopa, l'ancien footballeur s'est éteint vendredi matin à 85 ans. Il avait joué à Reims et au Real de Madrid. Ballon d'Or en 1958, il avait aussi été élu meilleur joueur de la coupe du monde 1958 en Suède. Raymond Kopa souffrait d'une longue maladie et avait été hospitalisé dimanche après une rechute.

"Le modèle, c’est Raymond Kopa. On ne pouvait pas l’empêcher de dribbler" Maryan Wisniewski, partenaire de Raymond Kopa en équipe de France en 1958

Au club de foot du Pontet, l'annonce de la disparition de Raymond Kopa a secoué un des dirigeants, Maryan Wisniewski. Plus jeune joueur de l'équipe de France de football en 1958, Maryan Wisniewski pleure la disparition d'un ami. Les deux hommes étaient originaires de communes voisines dans le Pas de Calais.

A 80 ans, l'ancien dirigeant du club du Pontet Maryan Wisniewski se souvient que Raymond Kopa "avait travaillé deux ans à la mine. On était presque du même bled et on s'était retrouvé pour déposer ensemble une plaque à Noeux-Les-Mines".

"Ouh la la! J’ai pris une claque avec sa disparition. On est presque du même bled dans le Pas de Calais. Y’en a plus, des gars comme Raymond Kopa" Maryan Wisniewski, dirigeant du Pontet et partenaire de Raymond Kopa en 1958