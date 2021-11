Des produits frais pour les bénéficiaires du Secours Catholique d'Orléans, une première en France

Le Secours Catholique du Loiret présente son bilan annuel et les chiffres sont encore en hausse. En 2020, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en France. Dans le département du Loiret, le Secours Catholique recensait environ 2 000 bénéficiaires, un chiffre qui ne baisse pas en 2021. Sur le site des Murlins à Orléans, 150 bénévoles se relaient 7 jours sur 7 pour accueillir des personnes en grande précarité, sans domicile et même étrangères.

Le recours à l'alimentaire digne

De plus en plus de demandeurs pour la partie alimentaire alors forcément, il fallait faire quelque chose pour Dominique Guy, président du Secours Catholique dans le Loiret. "Dans le Département, nous avons décidé comme priorité le recours à l'alimentaire digne. C'est-à-dire que nous voulons absolument faire en sorte que les gens en précarité puissent avoir des produits de qualité."

La volonté de conserver la qualité

Peu de moyens ne doit pas se traduire par un manque de qualité explique Emmanuel Barbier, délégué pour le Secours Catholique du Loiret. "Les gens sont préoccupés par la qualité de l'alimentation. Quand ils ont peu de moyens, souvent la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc nous essayons de trouver un compromis en faisant des liens entre les producteurs locaux et des personnes en précarité pour que chacun s'y retrouve."

Dominique Guy, président du Secours Catholique du Loiret, Emmanuel Barbier, délégué et Gérard Michaud, producteur © Radio France - Julien Frenoy

Le panier solidaire

Le Secours Catholique s'est donc tourné vers un producteur de Saint-Cyr en Val, Gérard Michaud, pour fournir des produits de qualité aux bénéficiaires. Une première en France pour le Secours Catholique. Un partenariat de 20 000 euros sous forme de commandes. Pour ce producteur de la Racinerie, le panier livré est toujours bien garni. "Au delà des légumes, il y a des fruits, essentiellement des pommes et des poires car ça se conserve. En plus, six œufs frais, des soupes et jus de fruits dans chaque panier en fonction de la saison."