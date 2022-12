Un Parthenaisien tiré au sort pour participer à la convention citoyenne sur la fin de vie

Faut-il changer la loi sur la fin de vie ? A partir de ce vendredi, 150 Français tirés au sort vont débattre de cette question. C'est le début de la convention citoyenne sur la fin de vie organisée sur le modèle de celle qui s'était réunie sur le climat en 2019 et 2020. Aujourd'hui, la loi Claeys-Leonetti interdit euthanasie et suicide assisté mais permet "une sédation profonde et continue jusqu'au décès" pour des malades incurables au pronostic vital engagé "à court terme" et aux souffrances inapaisables.

Parmi ces Français tirés au sort, le Parthenaisien Yves Drillaud, retraité de 81 ans, historien local et ancien professeur au lycée Ernest Pérochon. Il raconte avoir reçu un coup de téléphone il y a une dizaine de jours. "On m'a demandé mon âge, mon niveau d'études, où j'habitais. Il faut croire qu'ils cherchaient quelqu'un dans un endroit paumé et un vieux", plasante-t-il. Pas de question en revanche sur ses opinions politiques ou religieuses.

Neufs week-ends jusqu'en mars

Le retraité deux-sévrien doit se rendre disponible pendant neuf week-ends, jusqu'en mars. "La thématique m'intéresse, même si je ne suis pas pressé d'être concerné. C'est un sujet intéressant donc j'ai accepté". Il a rendez-vous ce vendredi à Paris, au Conseil économique, social et environnemental, pour le lancement.

Yves Drillaud se dit en faveur d'une évolution de la loi. "Sans aller jusqu'à l'euthanasie telle qu'elle est pratiquée en Suisse on peut peut-être la faire évoluer de telle sorte que les gens non seulement ne souffrent pas mais, si ils en expriment le désir, puissent en terminer avec la vie quand elle est à son point terminal". Mais son avis n'est pas ferme et définitif. Il attend justement beaucoup des rencontres et des débats lors de cette convention.

En tout cas consulter les citoyens sur cette question de société, "je trouve que l'idée est bonne à condition qu'on en tienne un peu plus compte que la convention sur le climat", lance Yves Drillaud. Rien n'est moins sûr. Le gouvernement insiste de plus en plus sur le fait que les futures recommandations ne serviront peut-être qu'à alimenter les réflexions.