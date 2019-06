Un passage piéton "gayfriendly" inauguré à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Les peintures aux couleurs violette, bleue, verte, jaune, orange et rouge ont été réalisées tôt ce samedi matin par les ouvriers, protégés ainsi des fortes chaleurs. Le passage piéton, qui jusqu'alors était inexistant, a finalement été peint avant neuf heures à l'angle de la place de Jaude, près de l'Opéra-Théâtre. Cette initiative de la Ville de Clermont était très importante afin de montrer "que la ville s'engage depuis 2014 auprès des associations" de lutte contre l'homophobie explique Manuela Ferrera de Sousa, adjointe à la mairie de Clermont en charge de l'égalité des droits. "On s'engage en tant que ville-employeur mais aussi en tant que ville animatrice de réseau. On leur apporte notre soutien mais aussi en accompagnement dans des projets précis."

Un symbole plus qu'une anecdote

Cette initiative était une demande des associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie. "On a eu plusieurs rendez-vous avec la mairie" explique Jade Christin, co-déléguée d'SOS Homophobie en Auvergne, afin notamment de choisir le timing (avant la marche des fiertés parisienne) mais aussi le lieu, sur la place de Jaude. "On a eu plusieurs options mais c'est celle-là qui nous convient le mieux, puisque c'est là où il y a plus de passage."

"Cela offre une très belle photo perspective : le passage piéton, Vercingétorix et le Puy-de-Dôme derrière !"

Cette inauguration n'est donc pas qu'une anecdote. Elle est aussi symbolique afin de donner de la visibilité aux personnes LGBT. Mais, cela n'efface pas le travail de prévention des diverses associations, qui continue. Depuis janvier, plus de 1 200 élèves ont été sensibilisés par SOS Homophobie en Auvergne.