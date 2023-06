Un passeport pour les vacances : à Roubaix, un centre temporaire ouvre pour gérer l'afflux de demandes

De quoi redonner un peu d'espoir à ceux qui partent en vacances cet été mais qui ont du mal à obtenir un passeport ou une carte d'identité car les délais sont très longs. Lundi 12 juin, la ville de Roubaix a ouvert un centre d'accueil temporaire, afin d'accélérer la prise en charge et répondre plus rapidement aux demandes.

Dans les locaux de France Service, cinq agents recrutés pour l'occasion accueillent le public, avec l'objectif de proposer 300 rendez-vous par semaine.

La municipalité qui s'est portée volontaire pour mettre en place cette structure pour une durée de 4 mois a répondu à l'appel lancé par le gouvernement pour faire face à la recrudescence de demandes. "Nous espérons ainsi délivrer 6.000 titres supplémentaires, soit 20% de plus, c'est donc un vrai service, sur l'une des missions de la mairie" explique le maire Guillaume Delbar. La ville a d'ailleurs été sollicitée pour ses bons résultats : elle délivre 36.000 titres d'identité chaque année. Et certains ont fait de la route pour obtenir leur passeport avant les vacances d'été. "Ca vient de partout. De Paris, de banlieue. On fait le tour de la France!" s'amuse Abdenor Oumedjeber, agent administratif à la ville, qui souligne tout de même que la mairie réserve des créneaux d'urgence aux habitants de Roubaix.

La préfecture du Nord veut abaisser le délai pour obtenir le premier rendez-vous en mairie et le passer de 40 à 30 jours. Ce délai a déjà diminué alors que les mairies sont confrontées à un afflux de demandes depuis la fin de la crise du Covid. Il est monté jusqu'à 83 jours au printemps 2022.

"Il y a toute une chaîne qui est impliquée", souligne Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la Préfecture. "En préfecture, l'instruction se fait sous 15 jours. La fabrication du titre par l'Imprimerie Nationale prend aussi 15 jours. Il y a eu un renforcement des effectifs au CERT d'Arras, le Centre d’expertise et de ressources des titres, pour accélérer la procédure et l'imprimerie de Flers-en-Escrebieux fonctionne 7 jours sur 7."

Dans le Nord, il existe 174 dispositifs de recueil -des lieux où l'on peut déposer une demande- qui sont portés par 81 communes. La préfecture annonce l'ouverture de 25 autres avant la fin de l'été et de 17 supplémentaires pour la fin de l'année.

La ville d'Arras devrait proposer elle aussi un centre provisoire, sur le modèle de celui de Roubaix.

