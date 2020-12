Un patient guéri du Covid-19 passe remercier les soignants du CHU de Toulouse pour Noël

Au CHU de Toulouse, les soignants ont reçu un joli cadeau en ce jour de Noël. Un patient qui avait été contaminé par le coronavirus au printemps dernier, et guéri depuis, a apporté un panier garni pour remercier le personnel qui l'avait aidé à reprendre des forces et à se remettre petit à petit.

L'hôpital a tweeté : "Le plus beau des cadeaux : quand un patient atteint par le Covid au printemps et qui a passé trois semaines en réanimation et trois semaines en médecine physique et réadaptation revient remercier les équipes." Depuis le printemps, autour de 75 personnes ont été prises en charge dans ce service.