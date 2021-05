Un pâtissier sarthois propose des desserts en balles de tennis pendant Roland Garros

À Changé, les balles de tennis se mangent en dessert ou au goûter. Alors que débute ce dimanche le tournoi de tennis de Roland Garros, un pâtissier sarthois s'est lancé le défi de façonnerdes desserts en balles de tennis. Depuis le début de la semaine, la boulangerie La Fouace Sarthoise, à Changé, propose des gâteaux en trompe-l'œil, attirant la curiosité de ses clients et clientes.

Pour créer l'illusion, des craquelins jaunes ont été utilisés avant la cuisson et du sucre glace imite les rayures des balles © Radio France - Laurine Benjebria

Quand on entre dans la boulangerie sarthoise, difficile de passer à côté de la toute nouvelle création. La boulangerie a redécoré toute une partie de sa vitrine pour faire voyager ses clients sur la terre battue. Les gérants ont imprimé des affiches du tournoi, installé de la fausse pelouse en guise de plateau et posé dessus ces petits gâteaux ronds, jaunes, qui ressemblent à s'y méprendre à de réelles balles de tennis. À peine rentrés, les clients sont comme obnubilés par ces trompe-l'œil. "Je me suis demandée si ça se mangeait", s'amuse ainsi Martine. Elle est restée plusieurs secondes devant ces gâteaux, intriguée.

"C'est amusant, ça donne le sourire même si on ne le voit pas sous les masques"

Un crumble et de la crème de mangue

Ces balles de tennis peuvent se manger en toute sécurité. Pour réaliser l'illusion, le pâtissier sarthois Jérémy Le Hel a déposé sur la brioche un craquelin jaune, "ça fait comme un petit crumble et à l'intérieur, j'ai mis une crème à la mangue", explique le pâtissier. En cuisant, ces petits gâteaux prennent "l'aspect de la balle de tennis, c'est ce qui est magique". Il faut aussi saupoudrer les gâteaux de lignes de sucre glace pour imiter les rayures des balles.

Jérémy s'est lancé dans la version sucrée de la balle de tennis pour rendre hommage à ce sport qu'il apprécie et aux sportifs et sportives qui se défient à coups de revers porte d'Auteuil. Il s'est donc inspiré de la création d'un chef pâtissier. "Dans son livre il y avait une balle de tennis, elle me donnait envie et je me suis dit pourquoi pas la faire en boutique pour plaire aux clients."

La boulangerie La Fouace Sarthoise (Changé) a redécoré l'une de ses vitrines pour transporter ses clients porte d'Auteuil © Radio France - Laurine Benjebria

Jérémy Le Hel cuisine près de vingt balles de tennis par jour et elles n'ont pas de mal à se vendre. Car ici les clients sont habitués aux créations originales de Jérémy. Le pâtissier s'amuse souvent à imaginer des gâteaux en rapport avec l'actualité ou les grandes occasions comme Noël ou la Saint-Valentin. Alors Jérémy envisage de faire une toute nouvelle gourmandise pour le prochain grand événement sportif, l'Euro de football qui doit débuter le 11 juin.