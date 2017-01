Un "Patrim'action" pour sauver l'église Saint-Pierre d'Auxerre

Il faut sauver l'église Saint-Pierre d'Auxerre. Les pierres sont abîmées, la façade est noircie, la charpente est fragile. L'association Urgences Patrimoine mobilise des fonds et les consciences pour restaurer ce bout de patrimoine icaunais

Son travail est terminé. Il descend les marches de l'église une par une. Pierre, la soixantaine, est bénévole. Il s'occupe du nettoyage et de l'entretien. "Des bricoles" comme il dit. Mais à lui tout seul, il ne peut pas faire de miracle. Alors la restauration de son église : "ce n'est pas important, c'est nécessaire !"

"Le patrimoine auxerrois part en brioche"

Que voulez-vous, si personne ne se donne la peine de regarder les choses en face : c'est quand même le patrimoine auxerrois qui part en brioche !

Il suffit de lever les yeux au ciel : sur la tour, ce grand filet de protection. Sur la façade, les pilliers s'effritent. Sur le mur, des pierres noircies et des peintures qui disparaissent. Un spectacle désolant pour Pascal, le patron du bar d'en face. Pour lui Saint-Pierre reste d'abord un site touristique à préserver : "ça fait venir du monde, tenez, rien que ce matin, malheureusement, c'était un enterrement, mais l'église fait venir du monde !"

Le Téléthon du patrimoine

Les autres commerçants se mobilisent, eux aussi. Pour faire vivre le quartier, ils se passent les clés pour ouvrir les portes de l'église. Mais Alexandra Sobczak veut aller beaucoup plus loin, via son association Urgences Patrimoine. Des opérations à petite échelle pour ce "Patrim'action" : le Téléthon du patrimoine. Concerts dans l'église, ventes de cadeaux sur le marché de Noël, de tickets patrimoine et même des collaborations avec des supermarchés pour récolter l'argent des sacs à sapin.

"Ma démarche n'est pas cultuelle, mais culturelle" - Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgences Patrimoine

Ça peut faire rire, de mobiliser des gens avec des billets de 5 euros pour restaurer un édifice à 5 millions. Mais je voulais que cette opération soit la petite flamme qui allume la mèche

Pour l'instant, les fonds récoltés s'élèvent à 4 200 euros. Effectivement, ce n'est rien comparé aux 5 millions estimés pour sécuriser l'édifice. Ici, l'enjeu n'est pas uniquement de récolter de l'argent citoyen mais bien de tirer la sonnette d'alarme : mobiliser les élus, les collectivités et peut-être, convaincre les mécènes.

