Un père français en grève de la faim près du stade olympique de Tokyo pour revoir ses enfants

"Libérez mes enfants otages de la justice japonaise." C'est le message de Vincent Fichot. Ce père de famille a démarré ce samedi 10 juillet une grève de la faim au Japon pour demander à voir ses enfants, enlevés par leur mère japonaise en 2018. Pour attirer l'attention, le Français s'est positionné près du stade olympique de Tokyo, deux semaines avant l'ouverture des Jeux et la venue d'Emmanuel Macron.

Ce Français de 39 ans, installé depuis 15 ans au Japon, assure qu'il ne cessera pas son action tant qu'il n'aura pas récupéré ses enfants, un garçon et une fille aujourd'hui âgés de 6 et 4 ans.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sans nouvelles de ses enfants depuis trois ans

Tout a commencé le 10 août 2018, lorsque sa femme a soudainement quitté le domicile familial avec les deux enfants. Depuis, "je n'ai aucun contact, aucun signe de vie", a expliqué Vincent Fichot à Karyn Nishimura, correspondante de Radio France au Japon. Sa femme a évoqué dans un premier temps des violences conjugales devant les juges, mais "elle s'est rétractée" par la suite et aujourd'hui la justice japonaise "n'a rien à me reprocher", a assuré Vincent Fichot à l'AFP.

La garde partagée des enfants en cas de séparation n'existe pas légalement au Japon et les enlèvements par l'un des deux parents sont courants. D'après les associations, cela concerne 150.000 enfants chaque année dans l'archipel.

J'ai perdu ma maison, mes économies, mon travail. Il ne me reste plus que moi, mes 80 kilos, et je les donnerai jusqu'au dernier gramme, pour mes enfants.

Depuis trois ans, le père de famille a multiplié les démarches administratives, judiciaires et politiques pour revoir ses enfants. Mais "les juges au Japon ne veulent rien entendre". Il a même rencontré Emmanuel Macron en 2019 "qui a plaidé mon cas et celui d'autres parents français auprès du Premier ministre japonais, Shinzo Abe à l'époque, qui n'en a rien fait".

"J'ai dépensé 220.000 euros de frais de détective privé et d'avocat pour défendre mes enfants donc j'ai perdu ma maison, mes économies, mon travail. Il ne me reste plus que moi, mes 80 kilos, et je les donnerai jusqu'au dernier gramme, pour mes enfants", a raconté le père de famille. "On arrive à un moment où on a tout essayé."

Déplacement d'Emmanuel Macron pour les JO

Emmanuel Macron doit se rendre à Tokyo les 23 et 24 juillet, pour assister notamment à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Une visite très attendue par Vincent Fichot, qui espère attirer l'attention sur sa situation et trouver une solution.

"Il faut aujourd'hui des actes diplomatiques marquants", a indiqué son avocate, Jessica Finelle, à l'AFP, comme le rappel de l'ambassadeur de France au Japon ou la suspension de l'accord de "partenariat stratégique" conclu entre le Japon et l'Union européenne qui vient d'être ratifié par la France. Vincent Fichot fait partie d'un groupe de dix pères et mères de quatre nationalités différentes ayant porté plainte en 2019 auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une information judiciaire pour soustraction de mineurs visant son épouse a par ailleurs été ouverte en France fin 2020.