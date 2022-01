Un Périgourdin attend une douche pour pouvoir se laver dans son logement Périgord habitat

Daniel et Andrée attendent une solution de la part de Périgord Habitat. Depuis plus de 10 ans, Daniel ne peut plus grimper dans la baignoire à cause d'un double AVC. Ils demandent des travaux au bailleur qui assure qu'il va s'en occuper.