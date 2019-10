Un permis de louer à Chambéry pour lutter contre les logements indignes

Chambéry, France

Un permis de louer va devenir obligatoire pour les propriétaires du Vieux Chambéry. Le principe sera définitivement adopté en conseil municipal ce lundi soir ( 21 octobre). La majorité présente ce dispositif comme "une étape décisive dans la lutte contre le logement indigne".

La zone concernée est vaste, elle part du Faubourg Montmélian , à la rue Croix d'or, place saint léger... près du château des ducs de Savoie, mais aussi Faubourg Reclus derrière la gare.

Un patrimoine en péril

Les services de la ville ont effectué en quelques années 300 visites d'appartements très dégradés. Six ont abouti à une interdiction d'habitation. 32 sont considérés comme participant à une forme de "désordre" du centre urbain. Le constat est parfois terrible pour l'adjointe Alexandra Turnar : "On parle ici de marchands de sommeil qui louent dans des conditions indignes. On ne veut pas frapper les propriétaires, on le fait avant tout pour les locataires qui n'ont pas le choix. La pression est très forte, les gens recherchent de petits logements et ce sont ces logements qui posent problème parfois. On a quand même visité des "non-logements" , des pièces borgnes, sans fenêtres avec un seul accès, et des toilettes dignes du 19 ème siècle".

D'où cette idée de permis de louer, obligatoire pour toute nouvelle mise en location. Le permis est valable deux ans . A l'avenir, il faudra remplir un dossier très précis, à retirer en mairie. Et après examen, la location sera autorisée ou interdite.

Mesure bien accueillie

Mettre la pression sur les proprios, ça va dans le bons sens, estiment les jeunes locataires que nous rencontrons dans ce secteur ancien, au cœur de Chambéry. Cédric a loué rue Croix d'or "un taudis, aux lattes de plancher écartées qui accumulaient la crasse. Avec des seringues dans la cage d'escalier fréquentée par des SDF. Là où je suis actuellement, la propriétaire pourrait faire beaucoup mieux pour valoriser son bien, au niveau de la propreté de l'immeuble. Surtout qu'en plein centre, les loyers sont relativement élevés. Alors mettre la pression sur les propriétaires est utile pour qu'ils assurent le minimum."

Patrick sait de quoi il parle puisqu'il est lui même propriétaire dans le cœur historique. "Moi, j'ai remis en état mes deux appartements. C'est mieux en terme d'hygiène et de risques. On a vu ce que ça a donné à Marseille, à Chambéry, ou ailleurs... "

Non loin du palais de justice, Anthony a constaté les abus. " Des logements très limite, avec des douches collectives et des loyers trop élevés. Souvent les étudiants qui cherchent en urgence un logement sont obligés d'accepter des choses indignes. "

Plusieurs jeunes locataires incrédules se demandent si toutes les déclarations seront vérifiées sur place. La mairie de Chambéry répond que oui !

Et à ceux qui y verraient un effet d'annonce pré-électoral, sachez que le permis de louer sera effectif le 1er mai 2020, après les élections.