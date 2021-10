"Un permis pour tous" à Felletin en Creuse : trois jeunes se verront offrir la formation au permis de conduire

Passer son permis de conduire est un investissement de temps, et surtout d'argent. Pour sensibiliser les jeunes, et leur filer un coup de pouce, la préfecture de Creuse renouvelle son opération "un permis pour tous". La journée se déroulera le mercredi 27 octobre 2021 à Felletin. L'inscription est gratuite, ouverte jusqu'au 21 octobre. À l'issue de cette journée de sensibilisation, trois jeunes de 15 à 25 ans se verront offrir leur formation au permis.

Trois lauréats se verront offrir leur formation au permis B à la fin de la journée

Les jeunes Creusois bénéficieront d'une journée de sensibilisation avec des intervenants. Les participants compléteront ensuite un questionnaire sur les thèmes évoqués. Les trois candidats ayant obtenu les meilleurs résultats gagneront chacun une formation au permis B d’une valeur de 1.500 euros chacune.

Le jeune pourra ensuite se rendre dans l’auto-école du département de son choix.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce projet est cofinancé par le PDASR et les partenaires financiers AGEA (Agence d’assurance), Groupama et le Crédit Agricole. L’opération est réalisée en coopération avec le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Creuse, la Prévention Routière de la Creuse et en partenariat avec les agents d’assurance et les partenaires de la sécurité routière.

Informations pratiques

Cela se déroulera le mercredi 27 octobre à la salle de l’Espace Tibord du Chalard, dans la commune de Felletin. Les participants seront accueillis pour la journée de 9h00 à 17h00, un repas sera offert au déjeuner.

Pour les candidats intéressés, le bulletin de participation et le règlement sont disponibles sur le site de la préfecture de la Creuse.

Le bulletin de participation est à retourner au plus tard le 21 octobre 2021