Paris, France

Ce n'est pas parce que les beaux jours arrivent que la situation des sans-abris s'améliore. L'été dernier, au moins 129 SDF sont morts dans la rue en France. C'est à peine moins que les 164 victimes de l'hiver. L'Armée du Salut a donc décidé d'organiser une maraude quotidienne et matinale à Paris, tout au long de l'année. Hiver comme été. L'opération est baptisée Bonjour pour bien commencer la journée... et faire en sorte qu'elle se termine du mieux possible. C'est ce qu'espère le colonel Daniel Naud, président de l'Armée du Salut en France.

La journée débute autour d'une tasse de café. Le but c'est qu'un dialogue s'installe au fil des jours et qu'il se poursuive de manière plus approfondie avec nos travailleurs sociaux pour les sortir de la rue."

"L'Écoute" rhabillée par l'Armée du Salut à proximité de la distribution de petits-déjeuners, en face de l'église Saint-Eustache. © Radio France - Léo Tescher

Distribution entre les 8e, 9e et 10e arrondissements

Tous les jours depuis ce jeudi 12 avril, une fourgonette avec un conducteur et trois bénévoles de l'Armée du Salut part de la gare de l'Est à 6h30 pour terminer sa mission du coté du secteur Capucines/Opéra/Italiens/Haussmann. Entre 60 et 100 petits déjeuners sont pour le moment distribués. Les blousons rouge espèrent à terme multiplier ce genre de parcours dans la capitale. Des sacs de couchage et des produits d'hygiène sont également donnés à ceux qui en ont besoin. De précieux conseils sont également dispensés. Ces distributions quotidiennes de petits déjeuners vont effectivement permettre d'orienter les personnes les plus fragiles vers les accueils de jour de l'Armée du Salut, l'ESI Saint-Martin (3e arrondissement) et la maison du partage (19e arrondissement).