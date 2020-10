Un petit garçon moqué à l'école à cause de son sac soutenu par les internautes et par Disney

Le tweet a été liké plus de 25 000 fois en seulement quelques jours. Un père de famille a publié un message sur Twitter, regrettant les mésaventures que rencontre son fils, élève en petite section de maternelle. Il est victime de moqueries de la part de ses camarades à cause de son sac à dos : un sac La Reine des neiges. "Les moqueries de ses camarades ont fini par le faire hésiter à aller à l'école avec", explique le papa. Il ajoute : "Naïf, je ne pensais pas que ça pouvait arriver si tôt..."

En dessous de son premier tweet, le père de famille a ajouté un autre message, la photo d'un sac à dos bleu. "Ça ira papa, sur celui-là il y a un garçon dessus", lui a dit son fils. Des milliers d'internautes ont apporté leur soutien à ce père de famille et son petit garçon et appellent à plus de tolérance dès le plus jeune âge. Cette histoire est arrivé jusqu'aux oreilles de Disney, le compte officiel du studio d'animation a répondu sur Twitter pour demander les coordonnées du père de famille. Disney explique vouloir faire parvenir à son fils de quoi lui "réchauffer le coeur". Un message lui aussi liké des milliers de fois.