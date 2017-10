Un petit garçon secouru par les pompiers de Belfort vient les remercier en personne à la caserne

Le jeune Camille, 9 ans, a tenu à remercier lui-même les pompiers de Belfort Sud pour l'avoir secouru lors d'un grave accident de voiture en juillet. Il est venu à la caserne avec gâteaux et jus de fruits.

L'initiative a beaucoup touché les pompiers de Belfort Sud. Le 11 octobre dernier, ils ont reçu la visite du jeune Camille, 9 ans. Le petit garçon est venu les remercier avec gâteaux et jus de fruits pour l'avoir secouru en juillet dernier lors d'un grave accident de la route à Danjoutin. Camille s'était fait renversé à vélo par une voiture. Il avait été grièvement blessé et avait dû rester hospitalisé deux mois.

Ça donne du sens au métier de sapeur-pompier

Alors qu'un camion de pompiers a été caillassé en intervention à Offemont il y a quelques jours, les pompiers, sur leur page facebook, se disent "très sensibles à cette marque de reconnaissance qui donne encore plus de sens à l’activité et au métier de sapeur-pompier." Ils en ont profité pour faire découvrir la caserne à Camille, qui aimerait devenir lui-même jeune sapeur-pompier plus tard.