Un petit groupe de Lavallois s'est initié au chant oriental le temps d'une matinée

La culture orientale à l'honneur jusqu'au 11 mai prochain à Laval. Dans le cadre de la saison algérienne organisée depuis le 23 mars dernier dans la ville, une découverte du chant oriental était organisée ce samedi matin à la maison de quartier des Fourches à Laval. Un petit groupe d'une quinzaine de personnes a donc donné de la voix sous la coupe de l'artiste algérienne Zahoua Kenouni, venue spécialement pour l'occasion. Et tout le monde s'en est plutôt bien sorti.

Des paroles pas toujours faciles

Avant de se lancer tous ensemble, l'artiste algérienne explique ce qu'est la culture orientale, le chant oriental également, appelé aussi chant andalou. Il faut également faire plusieurs essais pour apprendre les paroles et se caler sur le bon rythme. Même si Catherine met du temps à se familiariser avec les paroles elle est conquise. "Ça a matché", sourit cette Lavalloise, "vocalement c'est différent de ce que je fais d'habitude". Parce qu'elle chante déjà dans une chorale, "c'est bien de voir plusieurs choses et là je pense que c'est plus les voyelles qui sont délicates". Juste à quelques sièges d'elle, Isabelle, qui chante aussi dans une chorale. Elle a plus de mal avec certains mots, "des fois, je n'arrive pas prononcer certaines paroles alors je demande aux voisines, comment elles prononcent certains mots et je me cale sur elles, je me sens moins seule du coup".

Les paroles peuvent être utiles pour chanter la chanson. © Radio France - Alexandre Frémont

Tous écoutent la professeure Zahoua Kenouni. © Radio France - Alexandre Frémont

"Génial de rencontrer des artistes vraiment authentiques"

Lola, la vingtaine, s'intéressait déjà à cette culture orientale avant et n'est donc pas surprise de la difficulté. "C'est très riche au niveau culturel, c'est génial de pouvoir rencontrer des artistes vraiment authentiques comme ça", explique-t-elle, "des artistes qui sont vraiment dans le milieu, j'ai beaucoup appris". Elle inscrit sur les partitions toutes les accentuations, pour ne pas se tromper, et "de se faire à la langue c'est dur mais c'est tellement entrainant qu'on arrive à se mettre dedans".

En tout cas la professeure du jour, Zahoua Kenouni, est satisfaite de son petit groupe. "Ils ont pris une belle chanson, peut-être qu'on va pouvoir bientôt animer un mariage", rigole-t-elle, "ça me fait très plaisir de leur apprendre notre patrimoine, après c'est une chanson un peu compliquée mais ils s'en sont super bien sortis". Tous ont gardé les paroles bien précieusement avec eux pour pouvoir réviser un peu plus tard et pourquoi ne pas monter une chorale orientale.

La professeure Zahoua Kenouni. © Radio France - Alexandre Frémont