Un petit lion retrouvé en pleine nature prés de Perpignan

Vinça, France

C'est une femme qui est tombé sur le lionceau, alors qu'elle était en train de promener son chien prés de Vinça (Pyrénées-Orientales) ce mercredi après-midi vers 16H00. Le fauve était perdu en pleine nature. La promeneuse a récupéré l'animal, l'a placé dans sa voiture puis elle a roulé jusqu'à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour rejoindre un ami.

Le lionceau n'est pas dangereux

C'est là que les gendarmes ont été alertés par cet ami. Les forces de l'ordre sont aussitôt venues pour prendre l'animal avec un véhicule cynophile. Le lionceau, âgé de quelques mois et complètement inoffensif, s'est retrouvé quelques minutes en cellule, avant d'être récupéré par un zoo de la région. Il doit y passer la nuit et ce jeudi, le petit lion sera transféré dans un refuge spécialisé pour fauves. D'après un responsable animalier, le lionceau d'un quinzaine de kilos, à peine sevré, va bien. Tous ces transferts l'ont un peu affaibli et il est apeuré. Une enquête devrait être ouverte pour savoir d'où vient l'animal et retrouver d'éventuels propriétaires.