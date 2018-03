La France a rendu hommage mercredi deux victimes de l'obscurantisme : le colonel Beltrame et Mireille Knoll, cette dame de 85 ans assassinée dans des conditions atroces à Paris la semaine dernière. Tuée parce que juive. À Toulouse, le rassemblement a réuni entre 500 et 1.000 personnes.

Toulouse, France

L'appel n'a été diffusé que mardi soir par l'UEJF (Union des Etudiants Juifs de France), les associations, les élus toulousains et les médias locaux. Pas le temps nécessaire sans doute pour mobiliser davantage. Entre 500 et 1000 personnes sont venues mercredi soir au rassemblement devant le Mémorial de la Shoah, près du Grand-Rond à Toulouse.

Micro-trottoir au rassemblement en mémoire de M. Knoll à Toulouse (1'01''), par O. Lebrun Copier

Le mot d'ordre avait été donné la veille. © Radio France - Bénédicte Dupont

"Le sentiment d'une très forte solitude"

La cérémonie n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Tour à tour, se sont exprimés des étudiants de l'UEJF, le président de la Licra Toulouse Gérard Folus, le président de l'association cultuelle isréalite de Toulouse Yves Bounan considéré comme le président de la communauté juive toulousaine, et le rabbin de Toulouse, Doron Naïm. Les grands élus politiques, toutes tendances confondues, étaient là : Jean-Luc Moudenc le maire de Toulouse, Carole Delga la présidente de la Région, Georges Méric le président du Département. Mais aucun n'a pris la parole, selon les voeux des organisateurs. On a aussi pu apercevoir dans la foule, discrets, des élus du Front National. Il n'y avait pas de consigne politique à Toulouse : "Le trottoir ne nous appartient pas, mais nous avons un problème moral avec le Front National et un problème politique avec la France Insoumise", précise Laura Layani, la présidente de l'UEJF à Toulouse.

Je suis très triste qu'il n'y ait pas foule et qu'il n'y ait que des juifs. Il faut comprendre que toucher aux juifs, c'est toucher à la France. Les deux haines se croisent. Cela fait 15 ans qu'on a le sentiment d'une très forte solitude— Eric Lebahr qui a vécu avec sa fille la tuerie de l'école Ozar Hatorah

Laura Layani préside l'antenne toulousaine de l'Union des Etudiants Juifs de France. © Radio France - Alban Forlot

L'INVITÉE - Laura Layani, président UEJF Toulouse, avec Bénédicte Dupont (6'00) Copier

Ce jeudi matin, Laura Layani, la présidente de l'UEJF Toulouse était l'invitée de France Bleu Occitanie. Au contraire, elle a voulu retenir une présence forte, en nombre, de confessions multiples et celle très symbolique à ses yeux des politiques. Elle admet que "les juifs et les gens de manière générale ont peur de se rassembler".

Pour lutter contre antisémitisme, nous avons besoin d'une forte implication des enseignants. Nous formons aussi des médiateurs avec l'association Coexiste qui vont dans les collèges et lycées pour démentir les préjugés sur les juifs et les non-juifs. — Laura Layani, UEJF Toulouse

Les élus politiques étaient présents mais n'ont pas pris la parole. © Radio France - Bénédicte Dupont

