Un petit ukrainien de 9 ans réfugié à Cannes poursuit sa passion du football dans le club de la ville

Les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux sur la Côte d'Azur. Ils sont des dizaines à arriver chaque jours dans les Alpes Maritimes et parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. Des enfants souvent déboussolés. Pour redonner un peu le sourire à un petit garçon arrivé de Kiev, la ville de Cannes l'a inscrit dans le club de football de l'AS Cannes. Makar, 9 ans, s'entraîne depuis ce mercredi 9 mars avec les U10.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il est vraiment heureux parce qu'il est ici maintenant et plus sous les bombes"

Le petit garçon était ravi de retrouver le ballon rond et avait les yeux qui brillent quand il a enfilé le maillot rouge et blanc de l'AS Cannes. En le voyant taper dans le ballon, Natalia Matsiievka, sa maman, a eu du mal à retenir ses larmes. "Il est heureux, il est vraiment heureux parce qu'il est ici maintenant et plus sous les bombes. Il espère trouver de nouveaux amis ici. En Ukraine, il regarde tous les matchs avec son père. Dès qu'il a su qu'il allait pouvoir rejouer au football il a téléphoné à son papa et son grand frère pour leur raconter", raconte-t-elle.

Son père et son frère de 21 ans sont obligés de rester en Ukraine pour faire la guerre. Makar et sa maman sont arrivés à Cannes il y a une semaine. C'est la ville qui a payé la licence et acheté tout l'équipement de football pour le petit garçon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le terrain ses coéquipiers sont ravis d'avoir un nouveau copain de jeux. "Il peut continuer ce qu'il voulait faire, on va l'aider !", raconte un petit cannois. "On va lui montrer comment on joue", complète un autre. "On va essayer de l'accueillir au mieux pour qu'il oublie cette guerre qu'il y a dans son pays", espère un troisième.

"Le principal c'est qu'il prenne du plaisir"

Bien sûr il y a la barrière de la langue mais ce n'est pas un problème pour l'entraineur, Philippe Blanchard. Le football est une langue universelle selon lui. "On va essayer de lui montrer par des gestes simples mais il va vite comprendre. Le principal c'est qu'il prenne du plaisir", explique l'éducateur.

Prochaine étape pour Makar, aller à l'école. Ce sera possible d'ici quelques jours si tout va bien. Un pas de plus pour retrouver une vie presque normale de petit garçon.