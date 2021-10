Un petit village de Dordogne contraint de prendre un arrêté contre les crottes de chien

A Cubjac, jolie commune de Dordogne de 700 habitants, située sur la route de Hautefort, à une vingtaine de kilomètres de Périgueux, la municipalité a décidé de s'attaquer sérieusement au problème des déjections canines. Dorénavant, toute personne qui ne ramasserait pas les déjections laissées sur la voie publique par son animal sera passible d'une amende de 35 euros. Le maire Michel Raynaud vient de prendre un arrêté en ce sens.

Des crottes jusque dans le sable de la plage

"C'est quand-même dommage d'en arriver là, regrette le maire de la commune. Certains propriétaires de chiens les mettent dehors et les animaux vont faire leurs crottes où ils veulent, et ça ne devrait pas se faire, surtout dans un petit village comme celui-là, nous ne sommes pas dans une grande ville. On est dans un petit village de campagne, les gens devraient être plus sensibles au problème des excréments des animaux".

La commune de Cubjac au bord de l'Auvézère © Radio France - Emmanuel Claverie

Le problème n'est pas récent. La commune a d'abord commencé par jouer la carte de la pédagogie en apposant des panneaux très explicites sur la place du foirail notamment. Mais sans résultat. "Juste en dessous de la mairie nous avons une plage fréquentée par les touristes l'été. Et les chiens venaient crotter dans le sable destiné aux vacanciers" se désole Michel Raynaud. "Nous prévoyons pour les prochaines années l'aménagement du bourg poursuit l'élu. Si vous faites tout propre et tout beau et que vous avez des crottes de chiens partout, ça ne marche pas l'un avec l'autre! Il fallait donc commencer par quelque chose, et le plus simple, c'était ça. Le maire ajoute que jusqu'à présent, il n'a repris personne dans la rue, "parce qu'il ne cherche par le conflit et que les gens sont agressifs. et qu'il a de plus bien d'autres dossiers plus importants à gérer".

Une mesure bien perçue

Les habitants de Cubjac rencontrés sur le marché semblent eux comprendre la décision du maire. "Je suis d'accord car ce matin, j'avais trois crottes devant mon portail témoigne Marie. J'ai failli marcher dessus et je n'étais pas contente. Ce n'est pas très agréable, surtout la nuit, quand on ne s'en rend pas compte, on rentre, on salit la maison qu'on doit nettoyer. En fait, ça rend agressif poursuit la jeune femme. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais là c'est vrai que j'ai des idées de vengeance, avec des plateaux de crottes déposées devant la porte de cette personne, c'est pas très sympa quoi!"